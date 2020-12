Mujer Maravilla 1984 pierde su Certificado de Frescura

El pasado 16 de diciembre Mujer Maravilla 1984 - 90% llegó a los cines de varios países del mundo; las primeras críticas apuntaban a que era una digna sucesora de la película que conquistó el corazón de millones en 2017, e incluso obtuvo un porcentaje de aceptación de la crítica del 88% en Rotten Tomatoes, pero en los últimos días las cosas han cambiado radicalmente para el filme.

Es una regla conocida entre los seguidores del sitio que cualquier película con un mínimo de 80 reseñas contadas (con al menos 5 provenientes de críticos top) y un mínimo de 75% de aceptación es calificada como “Certified Fresh” (con Certificado de Frescura). Con su 88% Mujer Maravilla 1984 obtuvo ese reconocimiento desde la semana pasada, pero conforme han ido apareciendo más y más reseñas el Certificado tuvo que ser retirado por el tremendo declive.

De haber comenzado con casi 90% de aceptación, Mujer Maravilla 1984 descendió hasta 66%, con cerca de 300 reseñas contadas. Dentro del Universo Expandido de DC (DCEU), comparada con las otras entregas en Rotten Tomatoes, la secuela de Mujer Maravilla - 92% ocupa el cuarto lugar, por debajo de Aquaman - 73%, que cuenta con 65% de aprobación. Las únicas tres entregas de la franquicia con Certificado de Frescura son Aves de presa y la fantabulosa emancipación de una Harley Quinn - 75%, ¡Shazam! - 88% y Mujer Maravilla.

A pesar de que esta nueva aventura de la princesa amazona no fue criticada tan duramente como Batman vs Superman: El Origen de la Justicia - 27% y Escuadrón Suicida - 25% (las primeras entregas del DCEU), quedó muy por debajo de las expectativas, sobre todo si recordamos que Mujer Maravilla es la mejor calificada del universo cinematográfico al que pertenece.

Mujer Maravilla 1984 generó mucha emoción entre los fans y entre los críticos, pues la directora Patty Jenkins demostró entender mejor que nadie en el DCEU el espíritu superheroico tradicional, ese que llenaba de emoción a los lectores de cómics y a los espectadores que vieron por primera vez a Christopher Reeve con su traje en Superman: La película - 93%. Sin embargo, en Mujer Maravilla 1984, el guión puede ser considerado tan caótico como el de El Hombre Araña 3 - 63%, al tener dos villanos y no explotar de la mejor manera a ninguno de los dos.

Otros han criticado varias incoherencias y momentos que no son muy claros, como el enfrentamiento final entre la superheroína y el villano principal, ya que no entendemos muy bien cómo es que se revierte el enorme caos generado por los poderes de Maxwell Lord, y la explicación que parece darnos la cinta es totalmente exagerada. El crítico Matt Goldberg escribió en Collider:

... es una película con un mensaje bien intencionado que no tiene idea de cómo poner ese mensaje en una historia convincente.

Adam Graham en Detroit News tuvo estas duras palabras para la cinta:

Wonder Woman 1984 es narrativamente caótica y no impulsa la historia de Wonder Woman de ninguna manera significativa, aparte de que Diana elimine a algunos malos y se la acerque al presente.

Otra reseña publicada el 25 de diciembre es la de Richard Whittaker, que en Austin Chronicle explica en pocas palabras los muchos problemas que tiene la película, sobre todo al final:

Es una masa torpe de medias-ideas y fan service evidente, coronada por un final de montaje horrendo que está claramente diseñado para inspirar esperanza, coraje y bondad, pero que probablemente hará que todos se pregunten si esa fue la razón por la que esperaron dos horas y media.

No hay duda de que muchos habrán disfrutado de las aventuras de Diana Prince como lo hicieron en 2017, pero no se puede negar que se trata de una obra bastante diferente de su antecesora y que parece provenir de otra época donde el cine de superhéroes no había madurado aún.

