Gal Gadot no está segura de que habrá Wonder Woman 3

La esperada secuela de Mujer Maravilla - 92% ya se encuentra disponible en varios cines del mundo y está provocando críticas respetables entre los miembros de la prensa. Diana Prince regresa con una nueva aventura en Mujer Maravilla 1984 - 90% y los fans que ya la vieron la están adorando; es realmente una pena que no podamos decir lo mismo sobre su taquilla. Aunque la historia de la princesa guerrera no ha terminado, no podemos estar seguros de una tercera parte todavía, la propia Gal Gadot se encarga de ponerlo en duda durante una nueva entrevista con Variety. ¿Llegaremos a ver otra secuela en el futuro? Por el momento no se tiene certeza de nada.

Mujer Maravilla 1984 nos devuelve a la bella y poderosa Diana, esta vez inmersa en la década de los ochenta, una época llena de color pero también de conflictos latentes. Gracias a los avances presentados meses atrás descubrimos que los nuevos antagonistas son Maxwell Lord (Pedro Pascal) y Chetaah (Kristen Wiig), un dúo que presentará nuevos conflicto a la estrella principal; pero la misma Wonder Woman no se verá limitada a los poderes que observamos en la cinta anterior... En esta continuación la vemos portar una armadura nunca antes vista en la pantalla grande, de color dorada y capaz de maximizar sus increíbles habilidades, ya hemos tenido algunos vistazos.

Pero aunque Wonder Woman 1984 fue una película realmente esperada, y todavía lo sigue siendo en países a los que todavía no llega a salas, la recaudación en taquilla está siendo un poco decepcionante. Por supuesto que no podíamos esperar algo excepcional, la pandemia tomó por sorpresa a la industria del cine en Hollywood y con los cines cerrados la situación no es la mejor para la nueva cinta de Diana Prince. Claro que Gal Gadot está deseosa por inmiscuirse en la producción de una tercera parte, no obstante, es demasiado arriesgado adelantarse a los hechos ante el silencio de Warner Bros. por una nueva secuela. Aquí las palabras de la actriz.

No tenemos ni idea. Nunca sabes. Me encantaría hacer otra si la historia es genial y con Patty [Jenkins], por supuesto. Pero no lo sé. Tendremos que esperar y ver. Una tercera sería un buen cierre.

Gal quiere seguir trabajando con Patty Jenkins, eso es definitivo, y justo aquí se levanta otro problema para el estudio. La directora está algo disgusta con la decisión tomada por Warner respecto a estrenar sus películas en cines y en HBO Max de manera simultánea. Para The New York Times aseguró que "los estudios que hagan este cambio radical [de trasladar sus estrenos de cine a un servicio de streaming], especialmente sin consultar a los artistas, terminarán con una lista muy vacía de cineastas de calidad trabajando allí." ¿Una renuncia a la vista? Otros famosos directores como Christopher Nolan y Denis Villeneuve están muy en contra de la medida tomada por Warner, hecho que ya está haciendo reflexionar a la empresa.

Muchas empresas han aplicado una seria reestructuración en su modelo de negocios a causa de la pandemia. Aquellas dedicadas al cine observan que las salas ya no son una gran alternativa, y es por eso que están dando especial atención a los servicios digitales; además de Warner, ejemplo de lo anterior es Disney y su radical movimiento al estrenar Mulan - 83% en su plataforma de streaming, decisión que provocó arcadas entre los dueños de cines grandes y pequeños.

Ya veremos qué tal luces las cosas para Warner Bros. en 2021, cuando se acerquen las fechas de estreno para sus películas más esperadas. ¿Mantendrán su nueva postura o regresarán a las viejas costumbres?

