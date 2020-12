Richard Donner, director de Superman, defiende al cine de superhéroes de las críticas de Martin Scorsese

Ya pasó más de un año desde que el director Martin Scorsese hizo las polémicas declaraciones que después provocarían una serie de respuestas y comentarios en Hollywood de diversas personalidades. El reconocido cineasta fue cuestionado sobre su opinión acerca del Universo Cinematográfico de Marvel y los superhéroes y dijo que para él esas películas no son cine, sino parques de diversiones.

Numerosos actores, directores y productores se unieron al debate, algunos poniéndose del lado de Scorsese, señalando que Marvel acapara demasiado espacio en las salas de cine y deja poco para las producciones independientes o de otros géneros; mientras que otros defendieron con pasión al cine de superhéroes, y ahora Richard Donner, director de la clásica Superman: La película - 93% y co-director de Superman II - 89%, eligió un punto intermedio donde admite que hay muchas malas cintas de superhéroes pero también algunas que son buenas.

Donner fue entrevistado recientemente por Telegraph, y al preguntársele sobre la controvertida opinión de Martin Scorsese acerca de Marvel y los superhéroes, respondió en tono de broma “bueno, ¡me gustaría hacer uno de esos parques de diversiones!”, para luego añadir con más seriedad (vía Comic Book):

El problema es que, muchas veces, vemos en nuestra industria que cuando la lente técnica está disponible de forma fácil, se usa de forma totalmente incorrecta. Pero al mismo tiempo, de vez en cuando ves una historia maravillosa con una de estas películas.

La declaración de Donner parece bastante justa, aunque podríamos responderle con la frase del escritor de ciencia ficción Theodore Sturgeon: “El noventa por ciento de la Ciencia Ficción es basura, pero también el noventa por ciento de todo es basura”. Si bien mucho del cine de superhéroes es mero entretenimiento, a veces ni siquiera muy disfrutable, hay otros casos notables.

Por otro lado, Scorsese habla desde un punto de vista bastante cuestionable, ya que en una mesa redonda de The Hollywood Reporter llevada a cabo a principios de este año reveló que no ve cine de superhéroes y no sabe la diferencia entre Marvel y DC:

Dije películas de superhéroes, nunca ... ni siquiera conozco Marvel. Recuerdo que Marvel era un cómic. Recuerdo cuando se construyó Disneyland, soy un anciano. Una de las aspiraciones de los estudios era llegar a ser tan importantes en un sentido para la cultura estadounidense como Disneyland.

La película de Superman de Donner es considerada por muchos artistas como la inspiración para su obra; Mujer Maravilla - 92%, de Patty Jenkins, tuvo una gran influencia de ella; pero también el Jefe Creativo de Marvel Entertainment, Kevin Feige, ha confesado que la cinta es su modelo ideal para crear una historia de origen.

El cine de superhéroes se ha convertido en una mina de oro para Disney; en menos de 10 años desde su surgimiento, el Universo Cinematográfico de Marvel se convirtió en la franquicia más taquillera de todos los tiempos, y con Avengers: Endgame - 95% logró obtener el puesto 1 entre las películas más taquilleras de la historia.

DC Comics intentó seguir sus pasos con un universo interconectado de superhéroes, pero tras múltiples tropiezos se optó por seguir un camino muy diferente, uno que ahora ha resultado en éxitos como Aquaman - 73% o Guasón - 91%, que triunfaron en taquilla de forma espectacular.

Sin duda hay mucho futuro para los superhéroes en el cine. Tanto Marvel como DC son las principales compañías con estos personajes de cómics, pero hay muchas otras marcas que encuentran la forma de llegar a la pantalla grande o chica.

