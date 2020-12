Fans acusan a Avengers: Endgame de copiar a una película animada de DC Comics

A estas alturas cualquier fanático de Marvel debe estar consciente de que a lo largo de su historia, la “Casa de las Ideas” robó varias ideas de la competencia, DC Comics, y con el surgimiento de los universos cinematográficos en la última década y el ascenso de las redes sociales, los debates y enfrentamientos entre fanáticos están a la orden del día. En lo que se refiere a universos cinematográficos, el de Marvel supera en cantidad y fans al de DC, lo que ha provocado que estos últimos se empeñen en demeritar los logros de la franquicia ahora perteneciente a Disney.

No te pierdas: Aprovecha la prueba de suscripción gratis a DISNEY PLUS aquí

Avengers: Endgame - 95%, la película que se coronó como la más taquillera de todos los tiempos en 2019, y que fue también la culminación de la Saga del Infinito, compuesta por más de 20 largometrajes estrenados desde 2008, es adorada por los fans de Marvel, pero entre los seguidores de DC ha sido acusada de plagiar varias escenas a otras películas. En 2019 se dijo que la muerte y el funeral de Iron Man habían sido sospechosamente muy similares a la última parte de Superman en Batman vs Superman: El Origen de la Justicia - 27%. En 2020, hace unos meses, se volvió a acusar a Avengers: Endgame de copiar una escena de Escuadrón Suicida - 25%, y al mostrar juntas las escenas era inevitable notar un gran parecido.

Nuevamente los fans de DC están criticando la cinta de Marvel Studios, pero esta vez por copiar una escena de la película animada Superman/Batman: Public Enemies (Superman/Batman: Enemigos Públicos), estrenada en 2009 y basada en el arco “Public Enemies” de los cómics Superman/Batman. La verdad es que, igual que ocurrió con la escena de Escuadrón Suicida, es imposible no ver mucha similitud.

También lee: Encuesta revela que The Mandalorian, Avengers y Stranger Things son las principales franquicias de entretenimiento

Podría tratarse simplemente de una coincidencia, a fin de cuentas los cómics derivan de muchas historias anteriores y suelen repetir fórmulas hasta el cansancio, como ocurre con la mayoría de los géneros cinematográficos. Lo más importante es que Avengers: Endgame funcionó, incluso si la copia de la escena fue deliberada:

Seguimos tratando de decirles a todos, que Marvel copia el estilo de DC, tal vez esto los convenza.

¡Exactamente hermano! Y hablando en serio. Fueron construidos a base de robar. ¡Desde el principio! Pero a la gente le gusta usar términos más agradables como ‘inspirado’.

Exactly bro !! And real talk They were built on jacking shit. Out the gate! But people like to use nicer terms for it like “inspired”. 😂 — Siccness™️ (@Siccness4) November 29, 2020

Joder, lo sabía. Esta escena siempre me pareció familiar.

I fucking knew it



This scene always looked familiar to me — The Collector⚒️ (@TheCollector198) November 29, 2020

Imagina que los guiones gráficos de las películas de Marvel son solo fotos de películas animadas de DC, lol.

Imagine the story boards to the marvel movies is just photos of dc animated movies lol — iBugu (@i_bugu) November 29, 2020

Difícil de discutir eso, toma a toma se parecen bastante.

Hard to argue with that, shot for shot its pretty close — Christopher Charters (@djcharters) November 29, 2020

¡Santos hurtos cinematográficos, Batman!

Holy cinematic thievery, Batman! — Chad (@ChadDaBear90) November 29, 2020

Robaron todo el arco de la historia de Zack Snyder desde Civil War. Toda la mierda que iba a suceder en las 2 películas de Liga de la Justicia, incluso perder en la primera película y viajar en el tiempo en la segunda. Su pesadilla fue el mundo después del chasquido de Thanos.

They jacked the whole story arc from Zack Snyder since Civil War. All the JL shit that was gonna happen in the 2 movies with them even losing in the first movie and time travel in the second. Their knightmare was the world after the Thanos snap. — Flyest90 (@flyest90) November 30, 2020

Oh dios ... No puedo creer que la gente defienda Endgame sobre este asunto. Qué vergüenza, por decir lo menos, tanto para la película como para quienes la defienden ...

Oh my..... I can't believe people are defending Endgame about this matter. What a shame, to say the least, both for the movie and for those who are defending it.... — Regis Augusto (@regisandeuschle) November 30, 2020

No te vayas sin leer: Darkseid vs. Thanos: ¿Cuál es el villano más poderoso?