Red Notice: Dwayne Johnson exigió que Gal Gadot recibiera un salario justo en la nueva producción de Netflix

A pesar de tener ya bastante competencia, Netflix se ha mantenido al margen para ofrecer todo tipo de productos de entretenimiento a sus usuarios, entre series, películas, documentales y más; aventurándose a hacer grandes inversiones con tal de conseguir pesadas producciones con estrellas que, en definitiva, van a llamar la atención de cientos de fans. Una de sus propuestas más prometedoras para el 2021 es Red Notice, un thriller con un toque de comedia que nos presentará el particular encuentro entre un agente de la interpol y una ladrona de piezas de arte, interpretados por Dwayne Johnson y Gal Gadot respectivamente.

Desde un principio salió a lucir que esta película se convertiría en algo grande, por lo que los derechos estuvieron brincando de un lado a otro hasta conseguir la mejor oferta. Universal apostó por esta superproducción, sin embargo, cuando los números para el presupuesto siguieron subiendo hasta alcanzar los USD$150 millones, decidió pasarle la estafeta a Netflix. La cinta corre bajo la batuta de Rawson Marshall Thurber como director y escritor, quien ya ha trabajado con “La Roca” en cintas como Un Espía y Medio - 69% en el 2016 y Rascacielos: Rescate en las Alturas - 55% dos años más tarde.

En esta ocasión el también protagonista de Jumanji: el siguiente nivel - 83%, no sólo se presenta como actor, sino también como productor con su compañía Seven Bucks Productions, misma que fundó junto a la empresaria Dany García. Por lo que puede tomar ciertas decisiones, tales como involucrar al carismático Ryan Reynolds en el reparto o exigir que su co-protagonista (Gadot) reciba un salario justo. Si bien es cierto que tanto Johnson como Reynolds y la protagonista de Mujer Maravilla - 92% son hoy los rostros más populares de Hollywood y también los actores mejor pagados, Dwayne no quería que hubiera pagos diferentes para cada uno de ellos.

Según declaraciones de Daniel Richtman, un popular reportero de la industria cinematográfica, “La Roca” luchó sobre todo para que la actriz obtuviera un pago justo, tal como lo recibirían los otros dos protagonistas masculinos. Recordemos que en años anteriores hubo varias demandas debido a que las actrices no estaban recibiendo salarios iguales a los de sus compañeros, y no se esperaría menos de Johnson para apoyar a su compañera.

Hasta el momento se sabe que la actriz de Mujer Maravilla 1984 - 90% y el protagonista de Deadpool - 84% recibirán un pago de USD$20 millones cada uno, mientras Dwayne recibiría eso más un porcentaje extra por su papel como productor. Sin duda, esta película será una de las más caras por tener a tres de los rostros más populares del cine de acción actual, sin olvidar todo lo estipulado para la realización del largometraje. La cuestión es si cumplirá con las expectativas del importante servicio de streaming. Al final, todo dependerá del público y sus ganas por consumir esta producción.

