The Mandalorian: Robert Rodriguez comparte video rockeando con Grogu (Baby Yoda) y los fans pierden la cabeza

¡Tenemos más sorpresas de lujo para los fans de Star Wars! Si pensaste que ya habíamos visto todo por ahora de Grogu (Baby Yoda), el director de uno de los episodios de The Mandalorian - 91%, Robert Rodriguez (Del Crepúsculo al Amanecer - 63%, Machete Kills - 28%, La Ciudad Del Pecado - 78%) nos sorprendió esta Navidad con un divertido video donde el pequeño sensible a la Fuerza baila al ritmo de su guitarra. ¡Te vas a morir de ternura!

Recientemente The Mandalorian terminó exitosamente su segunda temporada en Disney Plus. La primera serie live-action de Star Wars le devolvió al público la esperanza en una franquicia que ya se sentía muy gastada luego de las últimas tres películas de la saga. Este necesario refrescamiento no hubiera sido posible sin la lista de brillantes cineastas que estuvieron detrás de cada uno de los episodios del show creado por Jon Favreau.

Precisamente uno de los capítulos favoritos de la última entrega de The Mandalorian fue “Chapter 14: The Tragedy”, dirigido por el reconocido Robert Rodriguez. El episodio en sí nos proporcionó altas dosis de acción, pero tal parece que hubo un momento de mucha calma y relajamiento en el set que el público se había perdido hasta ahora.

Para celebrar Navidad este año, Rodriguez compartió un tierno y divertido video del detrás de escenas de The Tragedy. En el corto clip publicado en su cuenta de Twitter, podemos ver al director interpretar una melodía con una guitarra, mientras el pequeño Grogu baila detrás de él. Rápidamente se volvió tendencia en dicha red social y los fans agradecieron poder disfrutar de este tierno momento en una fecha tan importante. Si te lo perdiste, puedes verlo a continuación:

Aquí hay un regalo de Navidad para todos los que me preguntaron cómo fue pasar el rato con Baby Yoda en el set de TheMandalorian durante The Tragedy. ¡Echa un vistazo a Disney Gallery para más detrás de escenas!

Here’s a Christmas present to all those who asked me what it’s like to hang out with Baby Yoda on the set of #TheMandalorian #TheTragedy. Check out #DisneyGallery for more behind the scenes! pic.twitter.com/6ShINBxJAN — Robert Rodriguez (@Rodriguez) December 25, 2020

Tal como menciona el director, la segunda edición de Disney Gallery: Star Wars: The Mandalorian le mostrará a los fans cómo fue el proceso creativo de la última entrega de la famosa serie. De acuerdo con la descripción oficial, podremos deleitarnos con las “imágenes envolventes en el set que colocan a los espectadores justo en el medio del proceso de realización”. Además, este “documental especial explorará la producción de los 8 episodios de la segunda temporada, desde el arte conceptual inicial hasta la tecnología innovadora presentada en la serie”.

Afortunadamente no hemos visto todo de Robert Rodriguez en el universo de Star Wars, tal como lo confirmó el anuncio de la nueva serie original de la franquicia: The Book of Boba Fett. El show protagonizado por Temuera Morrison en el papel principal y Fennec Shand (Ming-Na Wen), contará con el desempeño del director como productor ejecutivo. Teniendo como premisa su excelente trabajo en The Mandalorian, este spin-off estará lleno de increíble acción y efectos.

Durante el nuevo documental de Disney Plus sobre el detrás de escenas de la segunda temporada de The Mandalorian, Robert Rodriguez reveló que siempre esperó ver todo el potencial de Boba Fett desde que era un niño, por lo que se aseguró de que la nueva versión estuviera a la altura y demostrara al público por qué el personaje es una “leyenda”.

The Book of Bobba Fett y la tercera temporada de The Mandalorian - 91% se estrenarán en Disney Plus a finales del próximo año. ¡No podemos esperar por ver qué le depara a la franquicia de Star Wars!

