The Mandalorian: Grogu (Baby Yoda) se convierte en el regalo favorito de esta Navidad

Este año los fans de Star Wars solamente querían una cosa: un muñeco de Grogu, el pequeño protagonista de The Mandalorian - 91%. Baby Yoda, como siempre lo llamaremos con cariño, se volvió uno de los juguetes preferidos para regalar esta Navidad, y para muestra, solamente basta ver todas las fotografías de los afortunados que fueron sorprendidos con el personaje más tierno de toda la franquicia este 2020.

The Mandalorian se estrenó en Disney Plus el año pasado, marcando el inicio de la era de streaming para la compañía del ratón y de una nueva etapa para la famosa franquicia de Star Wars. Si bien la trilogía secuela dividió al fandom, la serie logró unir al público y recordarnos por qué el universo de la Guerra de las Galaxias es tan fascinante. Por supuesto, desde un principio el foco de atención se lo llevó el misterioso pequeño al que la audiencia bautizó como Baby Yoda.

La segunda temporada de The Mandalorian reveló que el verdadero nombre, del pequeño que es muy parecido al legendario Jedi Yoda, en realidad es Grogu. El entusiasmo por el personaje solamente aumentó con cada episodio de la última entrega, y después del gran final, los fans quedaron verdaderamente conmovidos y expectantes por lo que presentará la serie el próximo año. Por suerte, gracias a la Navidad, muchos no tuvieron que esperar al 2021 para reencontrarse con Baby Yoda.

Esta Navidad las redes sociales fueron inundadas con fotografías de todos los fans a los que Santa Claus sorprendió con un Baby Yoda. El personaje se ha convertido en uno de los artículos más populares y redituables para la industria del juguete, y si bien podemos encontrarlo en todo tipo de objetos y ediciones, tal parece que la favorita de niños y adultos es el muñeco animatrónico de Hasbro del pequeño sensible a la Fuerza. Si no lo crees, te compartimos las reacciones de algunos de los que recibieron este año a su propio Grogu como regalo:

Le compré a mi sobrino un Grogu para Navidad. Acabo de recibir esta foto de mi hermano.... este es el camino.

Got my niece/nephew a Grogu for Christmas. Just received this pic from my brother....this is the way. pic.twitter.com/F8XYwtyQAk — Robbie Fox (@RobbieBarstool) December 25, 2020

Obtuve a este pequeño para Navidad y lloré como un niño, la LINDURA.

I got this little dude for Christmas and I squealed like a little kid, the CUTENESS 😍🎄 #babyyoda #grogu pic.twitter.com/YT04jsXUFY — Casey Madden (@casedawg9) December 25, 2020

¡Chicos! ¡Qué hermosos regalos!

Obtuve un Baby Yoda de Navidad, bueno, Grogu es su nombre.

I got a baby Yoda for Christmas- well Grogu is his name. pic.twitter.com/cvLggMNPmH — SapphoSmart (NASTY WOMAN!!!)🩸🦷🗽💰 (@granolalesbian) December 25, 2020

¡Feliz Navidad a todos! Recibí el regalo de la paternidad hoy. Conozcan a mi hijo Grogu.

¡Obtuve uno de los mejores regalos de Navidad! ¡Gracias mamá!

El mejor regalo de Navidad de todos.

La reacción de esta pequeña, al recibir su regalo de #Navidad y darse cuenta que es #Grogu #BabyYoda no tiene comparación ❤️❤️🥺😭❤️🎄 pic.twitter.com/kSQkYVWZ7d — Movie time 🎟️ (@movietim3) December 25, 2020

¡Veo que somos muchos los que recibimos en casa a #BabyYoda esta Navidad! Es el regalo del Año, sin duda.#Grogu #Mandalorian #DisneyPlus pic.twitter.com/U2faPlhDWF — Guillermo Chavarría (@marveladdicted) December 26, 2020

Mi mamá está obsesionada con baby yoda, mi hermano se lo regaló de navidad y ahora esta mujer anda así por toda la casa pic.twitter.com/p3xwKj5gPz — Gabi Romero (@gabriela_marie) December 25, 2020

No todos los fans de The Mandalorian tuvieron la fortuna de poder adquirir una figura animatrónica de Baby Yoda, cuyo precio rondaba los $1,700 pesos mexicanos. Muchos pasaron decepcionados esta temporada navideña con sus figuras de Grogu de dudosa calidad y procedencia, mismas que aterrorizaron las redes sociales por su aspecto más bien similar al de Dobby de Harry Potter:

Nunca jamás ordenen de Wish.

SMH never ordering from wish again pic.twitter.com/0U8e2jmOdy — Fausto (@_ft69) December 24, 2020

O jamás ordenen de eBay tampoco.

Or Never order from EBay either pic.twitter.com/Wt96AvLp7u — lauren c. maya🧸🎀🧁 (@sparkleglamgrl) December 26, 2020

Pues no es pastel @Pasteles_Feos pero esta culerisimo este #BabyYoda Pirata. Y todavía cuesta $320 🤣🤣 pic.twitter.com/CLjWvacVqC — Dave Bautistar (@DavidsBR) December 21, 2020

@LinioChile manga de estafadores. Venden peluche baby Yoda usando foto de producto Disney Original en su web y llega 1 mes después una versión pirata y China. @disneyplusla @SERNAC @starwars @shopDisney publicidad más que engañosa usando propiedad de imagen Disney @elquenoaporta pic.twitter.com/ubBsjdXXNx — Cristián (@Twito14) November 28, 2020

Sin duda todos adoramos a Baby Yoda, y estamos deseosos por saber qué le depara el futuro en The Mandalorian - 91%. El final de la segunda temporada dejó abierta la posibilidad a que eventualmente Din (Pedro Pascal) y Grogu se encuentren, algo que todos los fans anhelan de corazón. Mientras tanto, puedes disfrutar estas vacaciones con un maratón de la exitosa serie de Star Wars exclusiva de Disney Plus. ¡Nos parece el mejor plan para estas fiestas!

