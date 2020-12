Star Wars: Regresan las Roscas de Reyes con muñecos de Grogu (Baby Yoda)

Llegó la temporada navideña, y aunque todavía faltan algunas semanas para el Día de Reyes, ya están comenzando a venderse las roscas de reyes, esos panes que en varios países se comen el 6 de enero y llevan varios muñecos adentro. Pero desde el año pasado hay un personaje que se volvió tan popular que sustituyó al muñeco tradicional, nos referimos a Baby Yoda, ahora conocido como Grogu, de la serie The Mandalorian - 91%.

Para los fans de Star Wars el adorable personaje fue llamado Baby Yoda desde su primera aparición en el primer episodio de The Mandalorian, debido a que pertenece a una misteriosa raza alienígena de la que no sabemos casi nada, pero a la que también perteneció el sabio maestro Yoda.

El niño al que Baby Yoda sustituye en la rosca de reyes representa a Jesucristo, y según la tradición en México y Guatemala, si te toca en un pedazo de la rosca encontrarte con él, debes dar una fiesta con tamales el Día de la Candelaria (2 de febrero). El muñeco originalmente era hecho de porcelana o cerámica, pero actualmente se hace con plástico resistente al calor.

Como ya se mencionó, el año pasado fueron varias las panaderías que cambiaron el muñeco tradicional por un Baby Yoda, y ahora una usuaria de Twitter llamada @Luz_AdrianaK, ha puesto a la venta desde el 20 de diciembre unos muñecos de Grogu para rosca de reyes, que sorprenden por su calidad y porque están realizados con resina de grado alimenticio.

Puedes adquirir 5 figuras por 100 pesos, cada una mide 2.5 cm de altura y la vendedora los entrega en la puerta de tu casa por 50 pesos extra, siempre y cuando vivas en la CMDX o Zona Metropolitana:

Alguien está vendiendo Babies Yoda para Roscas de Reyes y no les voy a decir quién soy... 😅



Lleve, lleve, bara, bara... pic.twitter.com/e5Eyl0ob4K — Luz_AdrianaK (@Luz_AdrianaK) December 20, 2020

Puedes lavarlos y reutilizarlos cuantas veces quieras.



Colócalos por debajo en la rosca de tu preferencia y listo.



El envío corre por tu cuenta, a toda la República o entrega en la zona metropolitana y CDMX por 50 pesos, lo llevo hasta tu puerta. — Luz_AdrianaK (@Luz_AdrianaK) December 20, 2020

Para buena suerte de la vendedora, la difusión que otros usuarios y algunos medios han hecho de su producto ha tenido como resultado una alta demanda. Si te interesan puedes pedirlos y se entregarán después del 2 de enero.

POR LA ALTA DEMANDA



(¡Gracias por eso! ☺️)



Sólo tengo capacidad de aceptar pedidos que me indiquen directamente por mensaje directo (DM), realicen su pago y NO puedo garantizar la entrega antes del 2 de enero.



Muchas gracias, de verdad, a los que siguen compartiendo. — Luz_AdrianaK (@Luz_AdrianaK) December 21, 2020

Por supuesto, esta no es la única opción de compra, hay varias panaderías que han implementado los muñecos de Grogu dentro de las roscas, y tal vez a los negocios locales les vendría bien que compraras de sus productos.

La rosca de reyes, igual que muchas tradiciones relacionadas con el catolicismo, deriva de tradiciones paganas; en el caso de la rosca (o roscón) de reyes se dice que está relacionada con las saturnales romanas, las fiestas dedicadas al dios Saturno para que el pueblo romano pudiera celebrar los días más largos que empezaban a venir tras el solsticio de invierno.

El misterio de quién es Baby Yoda fue parcialmente revelado en la segunda temporada de The Mandalorian, cuando supimos que su nombre real es Grogu y que fue entrenado en el Templo Jedi de Coruscant, pero quedan muchas dudas por resolver como ¿quién lo salvó de la masacre del templo?, ¿dónde estuvo todo el tiempo que pasó entre Star Wars: Episodio III - La Venganza de los Sith - 79% y Star Wars: Episodio VI - El Regreso del Jedi - 80%?

Para nuestra buena suerte, The Mandalorian no ha terminado y tal vez muchas dudas se resuelvan en la tercera temporada. Por otro lado, Star Wars tiene varios proyectos en desarrollo que también son una buena razón para que los fans estén emocionados. En el Día de los Inversionistas de Disney Lucasfilm anunció 10 series para Disney Plus, y tras el final de la segunda temporada de The Mandalorian pudimos ver una onceava que se había guardado en secreto, The Book of Boba Fett.

Lo que parece un hecho irrefutable es que la franquicia seguirá creciendo y conquistando el corazón de sus fans más fieles, los cuales estaban enojados por la trilogía de secuelas.

