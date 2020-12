Star Wars: Fans celebran el cuarto aniversario de Rogue One

La compra de Star Wars por parte de Disney ha causado grandes disgustos entre los fans, sobre todo por los episodios VIII y IX de la saga principal, así como por eliminar del canon al Universo Expandido, esa colección de historias narradas en cómics, videojuegos y novelas. Sin embargo, de entre las producciones de Disney destaca Rogue One: Una Historia de Star Wars - 85%, spin-off / precuela de Star Wars: Episodio IV - Una Nueva Esperanza - 93% que conquistó el corazón de los fanáticos por la forma en la que retrató el universo creado por George Lucas.

En México y varios países Rogue One: Una Historia de Star Wars se estrenó el 15 de diciembre, pero en Estados Unidos llegó a los cines el 16 de diciembre de 2016. La cinta fue dirigida por Gareth Edwards (Monsters: Zona Infectada - 72%, Godzilla (2014) - 74%) y tuvo como protagonistas a Felicity Jones (La Teoría del Todo - 79%, Un Monstruo Viene A Verme - 87%, La Voz de la Igualdad - 60%) y Diego Luna (Y Tu Mamá También - 92%, Un Día Lluvioso en Nueva York - 80%, Narcos: México - 90%), quienes interpretan a dos rebeldes que, junto a otros valientes, emprenden la misión suicida de robar los planos de la Estrella de la Muerte, la gigantesca estación espacial del Imperio que vemos en acción en el episodio IV de Star Wars, con la capacidad de destruir planetas enteros.

A Rogue One: Una Historia de Star Wars le podemos atribuir varios aciertos, como no haber repetido el maniqueísmo de la saga original, donde todos los rebeldes son los buenos de la historia y los siervos del Imperio son todos malvados; por primera vez se revelan facciones radicales de la rebelión, alimentadas por el odio y el rencor, y podemos ver cómo algunos servidores del Imperio fueron obligados a hacer cosas contra su propia voluntad, como el padre de la protagonista.

A diferencia de Star Wars: El Despertar de la Fuerza - 92%, que calcó la trama del episodio IV, Rogue One: Un Historia de Star Wars decidió contar una historia nueva que se atrevió a criticar algunos puntos de la saga original. Por ello y por el respeto que muestra hacia la franquicia, George Lucas quedó mucho más complacido con el spin-off que con el episodio VII, así lo reveló Gareth Edwards en una conferencia de prensa en 2016 (vía Cinemablend):

No quiero poner palabras en su boca, pero puedo decir honestamente que ahora puedo morir feliz. Realmente le gustó la película, así que significó mucho. Sin ofender a nadie aquí, pero fue la reseña más importante para mí. Ustedes también son importantes, pero él es una especie de Dios. Me llevaré esa conversación a la tumba. Fue un verdadero privilegio. Su opinión significa el mundo para mí.

Star Wars ha recuperado el amor de los fans, el amor que se vio comprometido por la fallida trilogía de secuelas de Disney. Ahora con el éxito de The Mandalorian - 91%, los fans celebran más felices el cuarto aniversario de Rogue One: Una Historia de Star Wars:

Ya han pasado 4 años desde el estreno de rogué one y sigue siendo uno de mis Star wars audiovisuales favoritos de la década, con un gran cast y producción detrás además de un final que conecta maravillosamente con A New Hope. pic.twitter.com/TdyL0Y6nZk — Freder (@Freder27gil) December 16, 2020

Hoy cumple años Rogue One junto con the Last Jedi

imagínate ser un peliculón, de lo mejor de Star Wars y compartir cumpleaños con la oveja negra de la familia pic.twitter.com/CnQ559nqd8 — Sergio Alonso Torres Rizo (@Sealtori08) December 16, 2020

Hace justo 4 años vimos esta genialidad en la película de Rogue One por medio de Darth Vader, una de las mejores películas de los últimos años de Star Wars. Y lo mejor es que volveremos a ver esa brutalidad de Vader en la serie de Obi Wan Kenobi en muy poco tiempo 🤯🔥😍#RogueOne pic.twitter.com/h54vIgV035 — Sombra del Imperio (@SombradeImperio) December 15, 2020

SE CUMPLEN 4 AÑOS DE LA SALIDA DE ROGUE ONE



Probablemente, la mejor entrega que nos ha dado Lucasfilm bajo el mandato Disney. Por primera vez experimentamos en carne propia la crudeza bélica que supone estar en una guerra.



Todo, sin perder la esencia de Star Wars.#StarWars ❤ pic.twitter.com/hQ4YqctbxI — Darth Atrius. (@DarkSanti97) December 15, 2020

Rogue One fue lanzada hoy hace 4 años. La batalla de Scarif es monumental, y espero que Rogue Squadron (2023) nos brinde una batalla espacial tan espectacular, intensa y bien organizada. Por favor cuenten una historia dentro de la historia. Hurra por las Y-wings y la corbeta Hammerhead clase Sphyrna:

Rogue One was released 4 years ago today.



The Battle of Scarif is monumental, and I hope Rogue Squadron (2023) will give us such a spectacular, intense, and well-staged space battle. Please tell a story within the story.



Hooray for Y-wings and Sphyrna-class Hammerhead corvette: https://t.co/6aCSfxdN8L — The Spaceshipper (Ex-Spaceshipsporn) 🚀 (@TheSpaceshipper) December 16, 2020

Hace cuatro años Star Wars me rompió el corazón y me curó de nuevo. Gracias Rogue One por devolverme mi amor por Star Wars.

Four years ago Star Wars broke my heart and made me whole again. Thank you Rogue One for bringing my love for Star Wars back pic.twitter.com/WRefuVUUb0 — Renee ✨ (@jyntano) December 16, 2020

Rogue One es una de las mejores cosas que surgieron de la era de Disney Star Wars.

Rogue One is one of the greatest things to come out of the Disney Star Wars era. pic.twitter.com/EaQRlVEWS6 — peanut’s got exams so shes inactive (@daisyfromjakku) December 16, 2020

¡Amo tanto a Rogue One! Es fácilmente mi favorita de lo que he visto desde la adquisición de Disney. ¿En general? Detrás de la trilogía original y La Venganza de los Sith. Otras cosas por delante de Rogue One en mi lista son Knights Of The Old Republic 2, Star Wars: The Old Republic, algunas novelas y episodios de Clone Wars.

I love Rogue One so much! It's easily my favorite from what I've seen since the Disney takeover. Overall? Behind the OT and Revenge of the Sith. Other stuff ahead of R1 on my list is KOTOR2, swtor, and a few Clone Wars novels and episodes. — Aniruddh Bhatkal 🔞 (@AnchantedOne) December 16, 2020

Rogue One se ve tan increíble.

Rogue One looks so amazing pic.twitter.com/ujbYCWnHnm — Drifter is B̳ a̳ t̳ m̳ a̳ n̳🦇 (@Lilfellow25) December 16, 2020

