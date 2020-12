Confirmado: The Book of Boba Fett será la nueva serie original de Star Wars

¡Iniciamos la semana con excelentes noticias para los fans de Star Wars! Si ya viste el final de la segunda temporada de The Mandalorian - 91%, seguramente te habrás quedado muy sorprendido con la escena final que revelaba la llegada del nuevo spin-off centrado en Boba Fett. Para muchos no había quedado claro si se trataba de un adelanto de lo que veríamos en la siguiente entrega del show, pero recientemente Disney Plus ha confirmado que The Book of Boba Fett es la próxima serie original del universo de la Guerra de las Galaxias. ¡Sin duda estamos de fiesta!

Si bien la trilogía secuela de la saga Skywalker dividió al fandom y no logró atrapar al público por completo, Lucasfilm pudo redimirse con creces gracias a la primera serie live-action de la franquicia: The Mandalorian. El show tiene a la audiencia de Disney Plus fascinada, y en su pasado Día del Inversor, la compañía del ratón reveló que vienen en camino más spin-offs exclusivos que llegarán directamente a su plataforma de streaming.

Recientemente The Mandalorian dio conclusión a su segunda entrega de manera brillante y conmovedora, y como si no hubiera sido lo suficientemente épico, el último episodio llegó acompañado de la grata sorpresa de que The Book of Bobba Fett se estrenará pronto. Tal como mencionamos previamente, este anuncio confundió a algunos fans, quienes no estaban seguros si esto significaba que la tercera temporada de la serie llevaría este título, dado que la fecha de estreno del spin-off también será en diciembre del próximo año.

Afortunadamente todo se ha aclarado y esta mañana Disney Plus confirmó que The Book of Boba Fett será una nueva serie original de Star Wars. A través de su cuenta oficial de Twitter, el servicio de streaming reveló el logotipo oficial del show y confirmó que Dave Filoni y Jon Favreau estarán de regreso como productores ejecutivos. La sorpresa es que al equipo se añade el famoso Robert Rodriguez, quien precisamente dirigió uno de los episodios más épicos de la segunda temporada de The Mandalorian donde vimos a Boba Fett:

The Book of Boba Fett, una nueva serie original, protagonizada por Temuera Morrison y Ming-Na Wen y producida por Jon Favreau, Dave Filoni y Robert Rodriguez, establecida dentro de la línea de tiempo de The Mandalorian, llegará a Disney Plus en diciembre de 2021.

El anuncio también confirma que The Book of Boba Fett tendrá como protagonista a Temuera Morrison en el papel y principal y a Ming-Na Wen como Fenne c Shand. Si has seguido The Mandalorian - 90% desde sus primeros episodios, recordarás que la mercenaria fue dada por muerta durante la primera temporada, sólo para ser rescatada por Boba Fett y terminar convirtiéndose en grandes aliados.

Definitivamente este anuncio no podría venir en mejor momento. Es un hecho que el universo de Star Wars continuará en expansión y los fans están disfrutando que el nuevo eje central de todo sea The Mandalorian - 91%. Por otro lado, el hecho de que The Book of Boba Fett sea una nueva serie independiente, desmorona algunas teorías que imaginaban que la actual serie de Disney Plus sería una antología que en sus próximas entregas tendrá nuevos protagonistas.

Hasta que no se hagan nuevos anuncios, todo indica que Din Djarin (Pedro Pascal) seguirá siendo el personaje principal en la tercera temporada de The Mandalorian, misma que llegará a Disney Plus después del lanzamiento de The Book of Boba Fett. ¿Volveremos a tener noticias de Grogu? ¡Será un largo año de espera por la nueva entrega del show!

