The Book of Boba Fett: Disney confirma spin-off del cazarrecompensas

Cuando Disney compró Lucasfilm en 2012 y se anunció que desarrollarían varios spin-offs, los fans sabían que necesitaban uno de Boba Fett, pues se trata de uno de los personajes favoritos de toda la franquicia. Sin embargo, hemos tenido que esperar hasta este 2020 para ver el regreso del cazarrecompensas y para que sea confirmado un proyecto protagonizado por él.

Aunque aquí no encontrarás spoilers, debemos comentar que la revelación de este nuevo spin-off se dio en el final de la segunda temporada de The Mandalorian - 91%. El jueves de la semana pasada, durante el Día de los Inversionistas de Disney, se anunciaron numerosas series y películas de Star Wars para Disney Plus como Star Wars: Rogue Squadron, Ahsoka, Rangers of the New Republic, Lando y The Acolyte, entre otras, pero el gran ausente del día fue Boba Fett.

Ahora sabemos que el famoso cazarrecompensas interpretado por Temuera Morrison protagonizará The Book of Boba Fett, un spin-off del cual no estamos seguros si se trata de una serie o una película, aunque lo más lógico es que tras el éxito de The Mandalorian, Disney quiera seguir explotando el formato televisivo.

Los rumores sobre una serie de Boba Fett en desarrollo ya habían comenzado a aparecer desde hace semanas, poco después de que el personaje fuera visto por primera vez en el primer episodio de la segunda temporada de The Mandalorian. Deadline reportó en la primera semana de noviembre que ese mes comenzaría el rodaje de la serie de Boba Fett, y un mes después comenzaría el rodaje de la tercera temporada de The Mandalorian.

Boba Fett fue interpretado originalmente por Jeremy Bulloch, quien falleció ayer por la enfermedad de Parkinson que padecía desde hace años. Jason Wingreen, quien le puso la voz en Star Wars: Episodio V - El Imperio Contraataca - 94%, falleció en 2015. Actualmente Boba Fett es interpretado por Temuera Morrison, actor que dio vida a Jango Fett en Star Wars: Episodio II - El ataque de los clones - 66%.

La noticia será motivo de alegría para los fanáticos, quienes han estado esperando que se haga justicia al personaje. Hace años supuestamente Josh Trank iba a dirigir una película de Boba Fett, pero según los rumores fue cancelada por su pésima actitud en la producción de Los 4 Fantásticos - 9%; en 2018 se anunció que James Mangold escribiría y dirigiría la cinta, pero el fracaso en taquilla de Han Solo: Una Historia de Star Wars - 56% llevó a la compañía a cancelar todos los spin-offs cinematográficos y concentrarse en terminar la trilogía de secuelas y en la producción de series.

Después del éxito de The Mandalorian podemos asegurar que fue la mejor decisión esperar hasta este momento, solo falta que se anuncie el equipo creativo detrás del proyecto para tener toda la confianza en Disney. Jon Favreau y Dave Filoni hicieron un trabajo espectacular con The Mandalorian, sobre todo en la segunda temporada, donde vimos numerosos cameos que han dejado a los fans con la boca abierta.

Luego de una mala racha que comenzó con Star Wars: Los Últimos Jedi - 91% y tuvo su punto más bajo con el fracaso de Han Solo: Una Historia de Star Wars, Lucasfilm y Disney han recuperado el apoyo de los fans gracias al trabajo de Favreau y su equipo en The Mandalorian. La serie protagonizada por Pedro Pascal es, junto con Rogue One: Una Historia de Star Wars - 85%, una de las producciones favoritas de la era Disney.

El futuro no parecía tan brillante para Star Wars desde hace mucho, pero con todo lo que vimos en la segunda temporada de The Mandalorian y lo que está por venir, las expectativas de los fans deben estar por los cielos. The Book of Boba Fett llegará a Disney Plus en diciembre de 2021.

