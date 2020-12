Patty Jenkins podría renunciar a Wonder Woman 3 por el estreno de Mujer Maravilla 1984 en HBO Max

Mujer Maravilla 1984 - 90% llegó a los cines y su recaudación en taquilla internacional fue más que decepcionante, pero no era algo inesperado. Sin embargo, a pesar de los malos números que ha reportado, muchos esperaban que se estrenara en cines y no en HBO Max, uno de ellos es Patty Jenkins, directora de la primera entrega estrenada en 2017.

Aprovecha la prueba de suscripción gratis a DISNEY PLUS aquí

La fecha original de lanzamiento de Mujer Maravilla 1984 era noviembre de 2019, pero se pospuso hasta junio de 2020. La pandemia de Covid-19 obligó al estudio a retrasar su estreno varios meses hasta que finalmente se confirmó que su estreno en cines sería el 25 de diciembre y al mismo tiempo sería lanzada en HBO Max. La decisión no sólo aplicó para Mujer Maravilla 1984, sino también para todos los estrenos de Warner Bros. de 2021.

Directores como Christopher Nolan y Denis Villeneuve expresaron su disgusto absoluto porque se decidió el lanzamiento de HBO Max y cines al mismo tiempo sin consultar a los directores y creativos. Patty Jenkins fue mucho más moderada pero siempre hizo hincapié en sus declaraciones en que el público debía ver la película en la pantalla grande. Ahora que las cifras de taquilla fueron una decepción, la cineasta ha expresado sus verdaderos sentimientos sobre todo el tema:

Los estudios que hagan este cambio radical [de trasladar sus estrenos de cine a un servicio de streaming], especialmente sin consultar a los artistas, terminarán con una lista muy vacía de cineastas de calidad trabajando allí.

También lee: Star Wars: Regresan las Roscas de Reyes con muñecos de Grogu (Baby Yoda)

En su extensa entrevista con The New York Times, Jenkins también puso en duda su regreso a Wonder Woman 3, algo que hasta el momento no se había cuestionado. Parece que parte de la razón por la que lo pone en duda es por el estreno en cines y HBO Max del cual no fue notificada hasta el final:

Veremos qué pasa. Realmente no lo sé. Sé que me encantaría hacer la tercera si las circunstancias fueran las adecuadas y todavía hubiera un modelo cinematográfico posible. No sé si lo haría si no lo hubiera.

De acuerdo con Box Office Mojo, Mujer Maravilla 1984 lleva recaudados US$38.2 millones a nivel mundial, una cantidad mucho menor a los US$60 millones, sobre todo si tomamos en cuenta que su presupuesto es de US$200 millones y se esperaba que al final de su recorrido por los cines recaudara más de US$1000 millones. No obstante, debemos tener en cuenta que estamos en una situación extraordinaria donde la pandemia ha puesto a los estudios de cine en serios aprietos.

Primero Disney anunció una estrategia que dejó molestos a los propietarios de cines cuando anunció que Mulan - 83% llegaría directamente a Disney Plus y no sería exhibida en cines. La decisión de Warner Bros. de lanzar en cines y en HBO Max todas sus películas de 2021 es incluso más radical y en nada ayuda a la agonizante industria.

No te vayas sin leer: Star Wars podría tener su Avengers: Endgame con el crossover de The Mandalorian, Ahsoka, Boba Fett y Rangers of the New Republic

A pesar de que Jenkins ahora parece dudosa de continuar en la franquicia de Mujer Maravilla / DCEU, hace algunos meses todavía se expresó emocionada por el spin-off de las amazonas que precedería a Mujer Maravilla 3, y [alerta de SPOILER], la escena post-créditos de Mujer Maravilla 1984 adelanta la participación de Lynda Carter como Asteria en la tercera entrega.