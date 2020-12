Star Wars podría tener su Avengers: Endgame con el crossover de The Mandalorian, Ahsoka, Boba Fett y Rangers of the New Republic

Si hay una franquicia que represente el éxito en la última década, esa es el Universo Cinematográfico de Marvel, que en 11 años lanzó más de 20 largometrajes y ahora prepara nuevas entregas que incluyen series de Disney Plus con una calidad cinematográfica. Star Wars, una de las franquicias más exitosas antes de la llegada del MCU, ahora le seguirá los pasos, pues tras fracasar con su trilogía de secuelas, Disney ha descubierto la clave del éxito.

Aprovecha la prueba de suscripción gratis a DISNEY PLUS aquí

Las películas Star Wars: Los Últimos Jedi - 91%, Han Solo: Una Historia de Star Wars - 56% y Star Wars: el ascenso de Skywalker - 61% fueron tropiezos muy grandes para la compañía, pero la serie The Mandalorian - 91% ha recuperado el amor de los fanáticos y gracias a ello han aprobado la producción de 11 nuevos shows para la plataforma de streaming, y por si eso fuera poco, en algún punto tendremos un crossover al puro estilo Marvel.

De acuerdo con la presidenta de Lucasfilm, Kathleen Kennedy , en el futuro veremos un crossover de las series de streaming, así lo dio a conocer durante el Día de los Inversionistas de Disney (vía Screen Rant) tras anunciar las series de Ahsoka Tano y Rangers of the New Republic. Esto significa que en Disney Plus podríamos tener un crossover de Star Wars como en su momento lo fueron Los Vengadores - 92%, Avengers: Infinity War - 79% o Avengers: Endgame - 95% para Marvel.

La serie de Ahsoka continuará con las aventuras de la ex-padawan de Anakin Skywalker, quien antes de tener su debut live-action en The Mandalorian fue protagonista de la serie Star Wars: The Clone Wars y apareció en Star Wars Rebels. Según pudimos comprobar en el episodio cinco de la segunda temporada de The Mandalorian, ella continúa en su persecución del Gran Almirante Thrawn.

También lee: The Mandalorian: Luke Skywalker podría regresar para más cameos en próximas temporadas

Rangers of the New Republic por su parte tratará de los personajes clave de la república galáctica que se funda tras la caída del Imperio en Star Wars: Episodio VI - El Regreso del Jedi - 80%. Tanto Ahsoka como The Mandalorian y Rangers of the New Republic están ubicadas en la misma época, y no debemos olvidar The Book of Boba Fett, otra serie que fue confirmada al final del capítulo 16 de The Mandalorian.

Las series live-action de Star Wars están retomando las subtramas y personajes que ya eran populares entre los fans, a diferencia de la trilogía de secuelas que quiso hacer a un lado lo ya conocido para dar prioridad a los nuevos personajes como Rey, Finn y Poe Dameron. Esta no solo es la mejor forma de atraer a los seguidores de Star Wars que quedaron decepcionados con las películas, también es la oportunidad perfecta para explotar el potencial de la franquicia de ser un nuevo MCU.

Entre El Regreso del Jedi y Star Wars: El Despertar de la Fuerza - 92% hay 30 años, tiempo suficiente para contar nuevas y emocionantes historias que quedaron pendientes por contar. La fórmula de Marvel Studios ha probado ser exitosa cuando se hace bien, y si Jon Favreau y Dave Filoni continúan complaciendo a la audiencia como lo han hecho hasta ahora, es posible que Star Wars tenga su propio Avengers: Endgame en la televisión y no en el cine.

No te vayas sin leer: The Mandalorian: Fans están muy preocupados por el destino de Grogu (Baby Yoda)



Avengers: Endgame reunió a la gran mayoría de los superhéroes del Universo Cinematográfico de Marvel en una batalla épica al final. ¿Qué nos ofrecerá en el futuro Star Wars cuando reúna The Mandalorian, Ahsoka, Rangers of the New Republic y The Book of Boba Fett? Seguramente algo mejor que Star Wars: El ascenso de Skywalker.