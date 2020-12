The Mandalorian: Fans están muy preocupados por el destino de Grogu (Baby Yoda)

Si ya viste el increíble final de la segunda temporada de The Mandalorian - 91%, seguramente estarás bastante impactado y preocupado por lo que podría pasarle a Grogu (Baby Yoda en nuestros corazones). El último episodio de la aclamada serie de Star Wars dejó abierta la posibilidad de que al pequeño le suceda algo verdaderamente terrible, por lo que los fans ya están armando teorías sobre su destino. Te advertimos que la siguiente nota está inyectada de jugosos spoilers, así que te recomendamos huir de aquí si no has disfrutado de “Chapter 16: The Rescue”.

Recapitulemos algunos de los eventos más importantes de los últimos episodios de The Mandalorian. En la serie creada por Jon Favreau, Ahsoka Tano (Rosario Dawson) pudo comunicarse con Grogu y reveló a Din Djarin (Pedro Pascal) que el pequeño estuvo presente en el Templo de Coruscant cuando Anakin Skywalker (Hayden Christensen) completó su paso al Lado Oscuro ejecutando la terrible Orden 66 en Star Wars: Episodio III - La Venganza de los Sith - 79%.

En ese momento el pequeño logró salvarse, pero tras el final de la segunda temporada, queda abierta la posibilidad de que en el futuro no corra con la misma suerte. Gracias a la tecnología CGI, el último episodio de The Mandalorian trajo de vuelta a una versión rejuvenecida de Mark Hamill en su icónico papel de Luke Skywalker, quien al final se hace cargo de guiar a Grogu en su camino para convertirse en Jedi. Esta conclusión resultó conmovedora para los fans, pero también despertó una enorme preocupación relacionada con los eventos de la trilogía secuela.

Star Wars: Los Últimos Jedi - 91% revela que Luke inició una academia para entrenar a la próxima generación de Jedi, uno de los cuales era el hijo de Han (Harrison Ford) y Leia (Carrie Fisher), Ben Solo (Adam Driver). En Star Wars: Los Últimos Jedi - 91% descubrimos que Kylo Ren destruyó todo a su paso cuando se dio cuenta que su propio tío estaba considerando matarlo por su inclinación al Lado Oscuro. Aparentemente ninguno de los estudiantes sobrevive, y tomando en cuenta que los sucesos de The Mandalorian se ubican tan sólo 25 años de las secuelas, esto significa que Baby Yoda está en serios problemas.

Los fans no pudieron evitar relacionar la masacre efectuada por Kylo Ren con el futuro de Baby Yoda, así que unas cuantas horas después de que se estrenó el último episodio de The Mandalorian, las redes sociales se inundaron de mensajes de furia contra el personaje que al final de Star Wars: el ascenso de Skywalker - 61% logra redimirse:

Lo juro. Si Grogu es uno de los estudiantes de Luke que fueron asesinados en su templo Jedi, resucitaré a Kylo Ren y lo mataré yo mismo.

I swear. If Grogu is one of Luke's students who were killed in his Jedi temple, I will resurrect Kylo Ren and kill him myself. #TheMandalorian pic.twitter.com/gxyF9U4RvK — Janine Opilas (@jaopilas) December 19, 2020

Grogu escapó de Anakin matando a los younglings en el templo solo para ir a la nueva escuela de Luke y que sucediera lo mismo con Kylo.

Grogu escaped Anakin killing the younglings at the temple just to go to Luke’s new school and have the same thing happen with Kylo — John Orzechowski (@JOrzechowskiMT) December 18, 2020

The Mandalorian será mejor que no me digas que Kylo Ren mató a Grogu. Será mejor que entrene un poco y vuelva para convertirse en un Mando.

#TheMandalorian. You best not be telling me that Kylo Ren killed #Grogu He better get some training and come back to become a Mando. pic.twitter.com/qEtiu1HDeG — Has the World ended yet? 🌹🇨🇦🇺🇸 He/Him (@ADalekAteMyBaby) December 18, 2020

Grogu permanece lejos de Kylo y por favor permanece a salvo en el templo.

#grogu stay away from Kylo Ren and please be safe at the Jedi temple — Rachel Wyld🦋 #medicalsciencestudent (@rawyld) December 18, 2020

La respuesta a tu pregunta es que Luke ahora será el entrenador de Grogu. No hay forma de que Lucasfilm o Disney permitan que Grogu muera a manos de Kylo Ren y sus secuaces. Además, como no escuchamos nada de Grogu en las secuelas, debemos asumir que Ezra creó una nueva línea de tiempo.

The answer to your question is Luke will now be the trainer of Grogu. There is no way Lucasfilm or Disney will allow Grogu to die at the hands of Kylo Ren and his minions. Furthermore, as we hear nothing of Grogu in the sequels, we must assume that Ezra created a new timeline. — Luke Brautigam (@LukeBridegroom) December 18, 2020

Ahora solo espero que Kylo Ren, ni Snoke hayan matado a Grogu en el templo Jedi. 🥲#TheMandalorian pic.twitter.com/7Ev5nq1I7u — Sergio Lucio (@SergioLucio_) December 18, 2020

Si Grogu estaba en ese templo, manos le van a faltar a Kylo Ren para pelarmela.#TheMandalorian pic.twitter.com/4VQhcL3dmQ — Junior_Sarmiento (@Junior_561) December 18, 2020

Yendo a buscar al pesado de Kylo Ren si le llega a poner UN dedo encima a Grogu pic.twitter.com/2aPlQAwsp0 — Lau ✨ (@claraoswxlds) December 18, 2020

#TheMandalorian Con esto Saemos de Antemano que... DESCANSE EN PAZ GROGU PUTO KYLO REN :'( 😭😭😭😭😭😭😭😭😭😭😭😭😭😭😭😭😭😭😭😭😭😭😭😭 pic.twitter.com/xRFimYIj3Y — Diego Cano (@Dieg0pls) December 18, 2020

The Mandalorian - 91% regresará en 2021 con una nueva temporada, abriendo la posibilidad a que Din y Grogu vuelvan a encontrarse. Seguramente pasaremos un año muy ansioso esperando a saber qué ocurre con este par, y cuáles serán las nuevas aventuras que le deparan a Mando. Mientras tanto, puedes hacer maratón de las primeras dos entregas del show en Disney Plus. Sin duda un buen plan para pasar el fin de año.

