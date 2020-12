Blumhouse prepara película sobre mexicana que persiguió a los narcos asesinos de su hija

Lamentablemente, México sigue sumido en la violencia. Ningún habitante de nuestro país negaría el impacto de la delincuencia y la voracidad con la que el crimen organizado hace de las suyas con completa impunidad, parece que en cualquier rincón del territorio. Ahora, un estremecedor caso sobre una madre mexicana de la vida real que persiguió por todo el país a los asesinos de su hija llegará a la pantalla grande a través de la productora Blumhouse.

De acuerdo con Deadline, Blumhouse, que este año triunfó antes de la pandemia con El Hombre Invisible - 90%, compró los derechos para adaptar un artículo del periodista ganador Azam Ahmed titulado "She stalked her daughter’s killers across Mexico, one by one". La crónica que se publicó en el diario The New York Times sigue la persecución que hizo Miriam Rodríguez, la mamá de una joven de 20 años que fue secuestrada y asesinada, de los miembros de Los Zetas que le arrebataron a su hija.

Hasta el momento, se desconoce los planes que la productora, conocida por sus películas de horror y suspenso, tienen para la historia o qué tanto se mantendrán fieles a los hechos que ocurrieron. Lo que se sabe, sobre la historia de Rodríguez, tiene todos los elementos de un thriller criminal, aunque cabe hacerse la pregunta de qué tan apropiado sería retomar este caso real para una película si no se aborda desde un enfoque serio.

Rodríguez, de 56 años, se enfrentó a la delincuencia organizada por primera vez en 2014. En ese año, su hija Karen fue secuestrada por miembros del cártel de Los Zetas. Pese a cumplir con las instrucciones de los criminales y pagar más de un rescate, la joven fue asesinada. Esto, sumado a la ineficacia de la autoridades, llevó a la mujer de San Fernando, Tamaulipas, a emprender su propia investigación para dar con los responsables.

La crónica de Ahmed relata cómo adoptó varias identidades falsas para obtener información de cada uno de los responsables del secuestro y asesinato. Se acercó, bajo estos alter egos, para los cuales cambió también su apariencia, a familiares de los victimarios y así dio con el paradero de 10 de ellos, todo los cuales fueron arrestados gracias a la implacable persecución que ella hizo a lo largo del país. El texto abre narrando cómo amagó a uno de ellos, cerca de la frontera con Texas, a punta de pistola hasta que las autoridades llegaron para tomarlo en custodia.

Por más inverosímil que suene, y por más devastador que sea recordarlo, el caso de Rodríguez es sólo uno de miles de mujeres y hombres que buscan justicia para sus seres queridos que han perecido o desaparecido a causa de la violencia relacionada con el narcotráfico. El cine de nuestro país ha abordado esto en numerosas ocasiones. Los documentales Las tres muertes de Marisela Escobedo - 100%, La Libertad del Diablo - 88%, El guardián de la memoria, y más recientemente Sin Señas Particulares - 100% de Fernanda Valadez son algunos ejemplos de esto.

La cinta de Valadez guarda especial parecido con el caso de Rodríguez. Este filme cuenta la historia ficticia de una mujer que busca a su hijo, luego de que él desaparece tras intentar cruzar la frontera. Tal cual detective, vemos cómo la protagonista va descubriendo varias pistas sobre lo que sucedió con su familiar ante la indiferencia de las autoridades, más preocupadas por darle un carpetazo rápido al caso.

Rodríguez, que había pedido protección al Estado, fue asesinada por un grupo de hombres armados el 10 de mayo de 2017 en su propio hogar. Se sospecha que esto ocurrió a manos de otros participantes en el secuestro de su hija que estaban al tanto de su cruzada por justicia. ¿Podrá Blumhouse hacer algo digno de esta historia o recurrirá a un filme que no haga más que explotar los hechos reales? No queda más que esperar hasta descubrirlo.

