Leah Remini asegura que la rabieta de Tom Cruise en el set de Misión Imposible 7 fue un truco publicitario

Recientemente The Sun publicó un audio donde el conocido actor Tom Cruise (Entrevista con el Vampiro - 61%, Vanilla Sky - 41%, Misión: Imposible - Repercusión - 98%) emitía un fuerte regaño a un par de miembros de la producción de Misión Imposible 7, quienes rompieron el protocolo de medidas sanitarias contra el Covid-19. Si bien el intérprete ha sido ampliamente elogiado por Hollywood, la ex ciencióloga y ganadora del Emmy, Leah Remini, critica a la estrella y asegura que su despotrique fue parte de un truco publicitario.

Aprovecha la prueba de suscripción gratis a DISNEY PLUS aquí

En una carta publicada en el blog de denuncias The Underground Bunker, la actriz afirmó que el regaño de Tom Cruise, mismo que calificó como una "perorata psicótica", fue parte de un truco publicitario del actor. Sus acusaciones no terminaron allí y calificó al intérprete como "un dictador abusivo tal como le enseñó su gurú David Miscavige", líder de la Iglesia de la Cienciología a la que pertenece la estrella de Hollywood. Además, aseguró que escuchar a una persona en su estatus dirigirse a su equipo de esa forma, es un “signo de debilidad” (vía IndieWire):

A Tom no le importan las familias de su equipo; todo esto es por publicidad. Tom no cree en los valores familiares (…) Apostaría a que Tom hizo que le escribieran este despotrique y que su asistente de Scientology la registrara y la publicara. Escuchar a un actor rico con un poder enorme dirigirse a su equipo de esta manera es un signo de debilidad y una persona profundamente atribulada.

Cabe resaltar que Leah Remini se ha convertido en una de las principales activistas contra la Iglesia de la Cienciología en su serie documental Scientology and the Aftermath. Asimismo, no es la primera vez que crítica a Tom Cruise, actor que desde hace años ha sido un entusiasta de este sistema de creencias religiosas. En su carta sobre los acontecimientos recientes en el set de Misión Imposible 7, la actriz hizo hincapié en que el actor se ve a sí mismo como una figura divina de la cual depende Hollywood, pero la realidad es que él “no dicta cómo se hacen las películas”:

Te podría interesar: Misión Imposible 7: Tom Cruise explota contra miembros de la producción por ignorar medidas sanitarias

Tom parece pensar que Hollywood es incapaz de hacer películas sin su ayuda. Decir tal cosa indica la figura divina que Tom cree que es, y lo que Cienciología le dice. La realidad es que cualquiera que esté trabajando en Hollywood hoy en día lo hace bajo estrictas pautas de COVID. Cualquiera que esté trabajando lo sabe. Tom Cruise no dicta cómo se hacen las películas, incluso si él parece pensar que sí.

De acuerdo con The Sun, tras el regaño que se hizo viral en redes sociales, la estrella de la nueva película de Misión Imposible abandonó la producción para tomarse un descanso adelantado por las fiestas navideñas. Todo indica que el ambiente se volvió demasiado tenso en el set luego de que el actor y productor explotara contra un par de miembros que, según los informes, se pararon uno cerca del otro en un monitor. Se ha reportado que cinco empleados renunciaron luego de este incidente.

Por otro lado, la carta de Leah Remini tuvo una respuesta inmediata de un miembro de la Iglesia de la Cienciología, quien a través de The Wrap, aseguró que su grupo religioso ha realizado demasiadas acciones en favor de la prevención del Covid-19 y calificó a la actriz como una fuente “poco confiable”:

La Iglesia de la Cienciología ha hecho más que cualquier otra institución religiosa en la promoción de acciones de prevención del COVID-19, en los EE. UU. Y en todo el mundo. Mucho antes de las directivas de ‘quedarse en casa’, la Iglesia tomó medidas agresivas para prevenir la propagación del virus. El líder de la Iglesia actuó muy por delante de la curva. Remini es una fuente poco confiable que ataca a Scientology por publicidad y dinero, como ella misma ha admitido.

No te vayas sin leer: Tom Cruise abandona set de Misión Imposible 7 tras filtración del regaño