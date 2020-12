Misión Imposible 7: Tom Cruise explota contra miembros de la producción por ignorar medidas sanitarias

La pandemia de coronavirus ha limitado bastante al negocio del cine, y ahora tenemos a los estudios quebrándose la cabeza por asegurar el bienestar de sus actores en el set de rodaje, evitando cualquier posible contagio a través de las más estrictas medidas de higiene. Tom Cruise tiene muy presentes los inconvenientes que la situación ha desatado en la industria, por lo que no se lo ha pensado dos veces al momento de regañar a algunos miembros del equipo de producción de Misión Imposible 7 que decidieron ignorar los protocolos de salud. A través de The Sun se reporta que el actor perdió los estribos y se dirigió a las personas de forma severa.

El rodaje de Misión Imposible 7 continúa a pesar de la crisis de salud que azota a todo el mundo, sin embargo, están siguiendo todas las medidas de seguridad para que ni un solo trabajador corra peligro. A pesar de todo, se ha informado que algunos del staff han optado por ignorar las indicaciones y a cambio se han llevado un buen regaño por parte de Tom Cruise, quien ha utilizado palabras bastante fuertes para referirse a ellos y a su irresponsabilidad. Muchas personas en Hollywood han perdido sus trabajos a causa de la pandemia, por lo que el actor no pretende lidiar con la falta de consciencia en el staff. Puedes leer la reprimenda obtenida por The Sun y escuchar el audio a continuación:

Leaked audio of Tom Cruise yelling at crew members of ‘MISSION IMPOSSIBLE 7’ for breaking COVID safety protocols.



“We are creating thousands of jobs motherfuckers. I don’t want to ever see it again.” pic.twitter.com/GNdzCpMbtv