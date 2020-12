Fans piden que Chadwick Boseman gane el Óscar por su actuación en La Madre del Blues

Si bien Chadwick Boseman (Marshall - 83%, Nueva York Sin Salida - 31%, 5 Sangres - 100%) ya no estará para recibirlo, sus fans piden que el intérprete sea galardonado con el Óscar en la próxima entrega de los Premios de la Academia. Su interpretación como Levee en La Madre del Blues - 100% está fascinando a la audiencia de Netflix, e incluso la crítica comparte que el rostro de Pantera Negra - 90% merece ser mencionado en la famosa gala que se llevará a cabo el próximo año.

Aprovecha la prueba de suscripción gratis a DISNEY PLUS aquí

Curiosamente, en toda la historia de los Premios de la Academia, solamente dos intérpretes han recibido un Óscar a título póstumo. El primero fue para Peter Finch, quien deslumbró a la crítica por su interpretación de un médico judío homosexual en Sunday Bloody Sunday y en 1977 consiguió la estatuilla a Mejor Actor. El siguiente en conseguir este galardón fue Heath Ledger en 2009, cuando fue reconocido como Mejor Actor de Reparto gracias a su inigualable papel del Joker en Batman: El Caballero de La Noche - 94%.

Este fin de semana llegó a Netflix la espera película La Madre del Blues, filme de George C. Wolfe que sigue la historia de la famosa cantante Ma Rainey (Viola Davis) durante el año de 1927, mientras se encontraba grabando un nuevo disco. La cinta proporciona la última actuación en la pantalla grande Chadwick Boseman, y aunque no es el personaje principal de la trama, sus fans piensan que su interpretación del trompetista Levee es merecedora de un Óscar póstumo:

Es mejor que Chadwick Boseman reciba un Oscar póstumo por su actuación en Ma Rainey.

Chadwick Boseman better be awarded a posthumous Oscar for his performance in Ma Rainey 👏🏾 pic.twitter.com/32P2YlZ2Vd — Joshua Chenault (@joshuachenault1) December 19, 2020

Está bien, sí, Chadwick Boseman se merece el Oscar, sin duda alguna.

Okay, yea, Chadwick Boseman deserves the Oscar no question about it pic.twitter.com/clTqngzoHZ — Jacob Throneberry 🎄 (@Tberry57) December 11, 2020

Tuve que volver a ver los dos monólogos que Chadwick Boseman ofrece en Ma Rainey’s Black Bottom. Solo por esas dos escenas merecería ganar el Oscar al Mejor Actor.

I had to rewatch the two monologues Chadwick Boseman delivers in #MaRaineysBlackBottom. For those two scenes alone he would deserve to win the Best Actor Oscar. pic.twitter.com/btv1AZBP5R — Thummerer Márk (@kobretti88) December 18, 2020

Esta noche vi Ma Rainey’s Black Bottom. Espero que Chadwick Boseman gane un Oscar por ello.

Tonight I watched Ma Rainey's Black Bottom. I hope Chadwick Boseman wins an Oscar for it. #MaRaineyFilm — Makena (@MakDPostmodern) December 19, 2020

Ma Rainey’s Black Bottom superó mis expectativas. Viola Davis es poderoso y fascinante como Ma Rainey. Pero debo admitir que Chadwick Boseman se roba el centro de atención y me hizo llorar con su destacada actuación. Ambos merecen premios Oscar. 10/10.

Ma Rainey's Black Bottom exceeded my expectations. @violadavis is powerful and mesmerising as Ma Rainey. But I must admit that Chadwick Boseman steals the spotlight and had me in tears with his outstanding performance. They both deserve Oscars. 10/10 #MaRaineyFilm pic.twitter.com/GifGmeyoX8 — Shem. (@shemjay93) December 18, 2020

Chadwick Boseman es electrizante en el MA RAINYE’S BLACK BOTTOM. La pasión, la energía, el vigor y la arrogancia que se muestra en la pantalla te entristecen de que se haya ido, pero te reconforta el hecho de que no se desvaneció. Es una gran actuación que le valdrá una nominación al Oscar.

Chadwick Boseman is a live wire in MA RAINEY’S BLACK BOTTOM.



The passion, energy, vigor, and boatloads of swagger shown onscreen make you sad that he’s gone, but comforted by the fact that he didn’t fade away.



It’s a grand performance that’ll nab him an Oscar nomination. pic.twitter.com/nNVNj0g96H — Dan Buffa (@buffa82) December 15, 2020

Y el Oscar es para… Chadwick Boseman.

Te podría interesar: Black Panther II: Marvel ha revelado que el papel de Chadwick Boseman ya no se volverá a interpretar

Cabe resaltar que no solamente los fans están alabando la última interpretación de Boseman en la pantalla grande, también la crítica ha realizado excelentes comentarios sobre el intérprete y su merecida nominación al Óscar 2021. Entre los números expertos que al elogiado al miembro del Universo Cinematográfico de Marvel, se encuentra Matt Goldberg de Collider, quien en su reseña menciona lo siguiente:

Los niveles que requiere este papel son asombrosos, ya que nunca se nos permite simplemente descartar a Levee como un exaltado o abrazarlo como un genio incomprendido. Él es todas estas cosas y, sin embargo, Boseman provoca constantemente nuestra simpatía con cada gesto y línea. En manos de un actor menor, el monólogo o los arrebatos de Levee se sentirían como si estuvieran jugando en las vigas de un auditorio inexistente, pero Boseman es perfecto. Es una actuación digna de un Oscar en lo que debería haber sido una carrera larga llena de premios Oscar.

Chadwick Boseman falleció este año debido a complicaciones ligadas al cáncer de colon, enfermedad que padeció durante los últimos años sin que la prensa o sus fans estuvieran al tanto. Puedes disfrutar de la última gran interpretación del actor en La Madre del Blues - 100%, filme ya disponible en Netflix. No olvides que todas las películas del MCU donde participó puedas verlas en Disney Plus. Seguiremos muy de cerca el camino al Óscar 2021.

No te vayas sin leer: Críticos de todo el mundo eligen las mejores películas del 2020