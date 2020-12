Críticos de todo el mundo eligen las mejores películas del 2020

¡Al fin llegó nuestra época favorita del año! El momento que todos los amantes del séptimo arte habíamos estado esperando: las fabulosas listas que recopilan lo más importante del año. Si bien este 2020 pasamos por una desafortunada pandemia, de alguna forma la industria salió a flote gracias a estas excelentes producciones que nos recuerdan lo poderoso que es el cine. En esta lista de IndieWire, más de 200 críticos alrededor del mundo votaron para elegir lo mejor de este año. Continúa leyendo para no perderte un solo detalle.

Como cada año, IndieWire se encargó de realizar su magna encuesta que contó con el voto de 231 críticos ubicados en diferentes puntos del mundo. Entre periodistas y expertos del cine, el acuerdo fue común: la mejor película del 2020 sin duda es Nomadland - 100%. Asimismo, la directora detrás de esta producción, Chloé Zhao, es elegida como la directora más destacada de este año. Por supuesto, Frances McDormand también ocupó un lugar en el top de las mejores actuaciones, aunque hubo alguien que logró superarla: Riz Ahmed en Sound of Metal - 100%.

La lista de las mejores películas también incluye Never Rarely Sometimes Always y First Cow, cintas que ya se han posicionado en otros tops y que seguramente veremos galardonadas durante la temporada de premios. Como era de esperarse en un año pandémico, Netflix hizo de las suyas y logró brindarnos algunas de las mejores producciones del año, como Pienso en el Final - 90% y 5 Sangres - 100%.

Tal como mencionamos previamente, Riz Ahmed logró posicionarse como la Mejor Actuación de este año, dado que la encuesta del 2020 decidió consolidar las categorías de Mejor Actriz y Mejor Actor en una sola. Por otro lado, destaca que Nuevo Orden - 77% de Michel Franco se posicionó en el primer lugar de los estrenos más esperados de 2021, dado que el filme todavía no ha sido lanzado fuera de México.

El resto de las categorías incluyen Mejor Documental, Mejor Cinematografía, Mejor Guión y Mejor Debut. Puedes leer la lista completa de las producciones del 2020 más destacadas para los críticos a continuación:

Mejor Película:

1. Nomadland - 100%

2. Never Rarely Sometimes Always

3. First Cow

4. Lovers Rock

5. Pienso en el Final - 90%

6. Beanpole: Una gran mujer - 90%

7. Time

8. 5 Sangres - 100%

9. Martin Eden - 60%

10. Bacurau

Mejor Director:

1. Chloé Zhao, Nomadland

2. Steve McQueen, Lovers Rock

3. Eliza Hittman, Never Rarely Sometimes Always

4. Kelly Reichardt, First Cow

5. David Fincher, Mank - 90%

6. Spike Lee, Da 5 Bloods

7. Charlie Kaufman, I’m Thinking of Ending Things

8. Pietro Marcello, Martin Eden

9. Kantemir Balagov, Beanpole

10. Lee Isaac Chung, Minari

Mejor Actuación:

1. Riz Ahmed, Sound of Metal - 100%

2. Frances McDormand, Nomadland

3. Chadwick Boseman, Ma Rainey’s Black Bottom

4. Delroy Lindo, Da 5 Bloods

5. Maria Bakalova, Borat: Subsequent Moviefilm - 88%

6. Jessie Buckley, I’m Thinking of Ending Things

7. Luca Marinelli, Martin Eden

8. Gary Oldman, Mank

9. Carrie Coon, The Nest

10. Mads Mikkelsen, Another Round

Mejor Documental:

1. Dick Johnson Is Dead

2. Time

3. Collective

4. City Hall

5. The Painter and the Thief

6. Bloody Nose Empty Pockets

7. 76 Days

8. The Social Dilemma

9. The Mole Agent

10. Totally Under Control

Mejor Cinematografía:

1. Nomadland

2. Mank

3. Vitalina Varela - 80%

4. Lovers Rock

5. Never Rarely Sometimes Always

6. I’m Thinking of Ending Things

7. First Cow

8. Tenet - 83%

9. Beanpole

10. The Painted Bird/Gunda (EMPATE)

Mejor Guión:

1. I’m Thinking of Ending Things

2. First Cow

3. Never Rarely Sometimes Always

4. Promising Young Woman

5. Mank

6. Fourteen

7. Minari

8. El Juicio de los 7 de Chicago - 80%

9. One Night in Miami - 100%

10. Kajillionaire - 95%

Mejor Película Internacional

1. Bacurau

2. Beanpole

3. Another Round

4. Vitalina Varela

5. Martin Eden

6. Collective

7. Wolfwalkers - 93%

8. And Then We Danced

9. The Painted Bird

10. His House

Mejor Debut:

1. Promising Young Woman

2. The Vast of Night

3. The 40-Year-Old Version

4. One Night in Miami

5. Relic

6. The Sound of Metal

7. The Assistant

8. Ham on Rye

9. Babyteeth

10. The Climb - 85%

Mejor Estreno para 2021:

1. Nuevo Orden - 77%

2. Pieces of a Woman - 80%

3. Beginning

4. Nine Days

5. The Killing of Two Lovers

