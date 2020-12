Black Panther II: Marvel ha revelado que el papel de Chadwick Boseman ya no se volverá a interpretar

Ayer fue un día muy bueno para los fanáticos de Disney y todas sus propiedades, pues se llevó a cabo el Disney’s Investor Day, o Día del Inversionista, en el que presentaron trailers de sus próximas series y películas y dieron algunos anuncios importantes. Dentro de estos últimos, además de hacer un homenaje al fallecido actor Chadwick Boseman (James Brown: El Rey del Soul - 80%, 42 - 79%), Kevin Feige, Jefe Creativo de Marvel Entertainment, tomó la palabra para dejar claro que el papel del rey de Wakanda no volverá a ser interpretado en el Universo Cinematográfico de Marvel (vía Uproxx).

Durante este día, la compañía del ratón sorprendió con los primeros avances de The Falcon and the Winter Soldier y Loki. Además, se reveló el nombre de la tercera entrega de Ant-Man, que se titulará Ant-Man and the Wasp: Quantumania. Por otro lado, se anunció una cinta de Star Wars que dirigirá Patty Jenkins (Monster: Asesina en Serie - 82%, Mujer Maravilla - 92%).

No cabe duda que la noche fue muy emocionante y, seguramente, los fanáticos siguen digiriendo todo lo que vieron y escucharon. Cuando llegó el turno de hablar de la secuela de Pantera Negra, Kevin Feige no pudo no tomarse un tiempo para honrar al difunto Boseman, quien murió el 28 de agosto de 2020 en su residencia en Los Ángeles, por complicaciones de un cáncer colorrectal que se le había diagnosticado en 2016.

Chadwick Boseman fue un actor inmensamente talentoso y una persona inspiradora que marcó todas nuestras vidas profesional y personalmente. Su interpretación de T’Challa en Black Panther es icónica y trasciende la iteración del personaje en cualquier otro medio del pasado de Marvel.

Durante este momento, el productor y jefe creativo de Marvel confirmó que el estudio no volverá a interpretar el icónico papel del rey T’Challa, pues aunque se está trabajando en Black Panther II, los productores y el director Ryan Coogler (Creed: Corazón de Campeón - 94%, Fruitvale Station - 94%) prefieren explorar a otros personajes, antes que reemplazar a Boseman con otro actor o usar CGI.

Para honrar el legado que Chad nos ayudó a construir a través de su interpretación del rey de Wakanda, queremos continuar explorando el mundo de Wakanda y todos los personajes ricos y variados presentados en la primera película.

Aún no se conocen muchos detalles sobre esta segunda entrega de Black Panther, sin embargo, se espera que Shuri, interpretada por Letitia Wright asuma el cargo de Pantera Negra, lo cual sería emocionante pues no solo es la hermana de T’Challa, sino que también es una genio.

No obstante, recientemente, Wright se encuentra en medio de una polémica en las redes sociales después de tuitear un video de teoría de la conspiración que disuadía a las personas de ponerse la vacuna de COVID-19 y también contenía comentarios transfóbicos. Así que solo resta esperar para conocer qué es lo que sucederá en la próxima película de Black Panther.

