Los Cuatro Fantásticos: Apuestas colocan a Zac Efron entre los favoritos para ser la Antorcha Humana

El pasado Día del Inversor de Disney nos trajo algunos de los anuncios más jugosos del año. El Universo Cinematográfico de Marvel continúa en expansión, y tal como se rumoraba, Los Cuatro Fantásticos se unirán a una de las franquicias más grandes de superhéroes. Como era de esperarse, los fans no dejan de especular quiénes protagonizarán el reboot, y de acuerdo con un nuevo informe, las apuestas en Las Vegas colocan a Zac Efron entre los favoritos para ser la Antorcha Humana. ¿Qué te parece?

Uno de los mayores deseos de los fans es que la magia del Marvel Studios le diera una nueva oportunidad a Fantastic Four. Este siglo el valeroso equipo de superhéroes llegó a la pantalla en dos versiones: Los Cuatro Fantásticos (2005) - 27% y Los Cuatro Fantásticos y el Deslizador de Plata - 37%, y la más reciente, Los Cuatro Fantásticos - 29%. El público conocedor coincide en que ninguna de estas versiones le hace justicia al cómic, y tras los eventos de Avengers: Endgame - 95%, era de esperarse que tarde o temprano estos personajes se unieran al MCU.

Tenemos un deslumbrante logo y la confirmación oficial de que Jon Watts (Spider-Man: De Regreso a Casa - 92% y Spider-Man: Lejos de Casa - 82%) será el director de la nueva película de Los Cuatro Fantásticos. Es muy temprano en el desarrollo de la producción pero conocer quiénes serán los protagonistas de este reboot, pero los rumores, especulaciones y por supuesto, apuestas, no han parado desde que Disney realizó el anuncio. Ahora, Zac Efron se coloca entre los nombres principales de posible intérprete para Johnny Storm/Antorcha Humana.

¿De dónde surge esta probabilidad? De acuerdo con un nuevo informe de EpicStream, la casa de apuestas Bovada ha recibido una avalancha de apuestas sobre los actores que podrían protagonizar la película de Los Cuatro Fantásticos. A pesar de los rumores de que la estrella de Stranger Things - 76%, Dacre Montgomery, está en conversaciones con Marvel Studios para ser Human Torch, su nombre no se encuentra entre las principales posibilidades según los apostadores. En cambio, el conocido Zac Efron y Anthony Ramos de Hamilton - 100% son los favoritos para dar vida al superhéroe.

Como era de esperarse, John Krasinski y Emily Blunt son los principales candidatos para interpretar a Reed Richards y Sue Storm en el MCU, mientras que Stephen Graham es el favorito para el papel de Ben Grimm. Asimismo, Giancarlo Esposito se ubica entre los más probables para convertirse en Doctor Doom.

Cabe destacar que estas apuestas coinciden con algunos rumores que han estado circulando en varios medios de noticias incluso antes de que Disney confirmara que una película de Los Cuatro Fantásticos está en desarrollo. De ser cierta la alineación que mencionamos previamente, sin duda el famoso equipo de Marvel quedaría en las manos de expertos actores de Hollywood que rendirían una interpretación formidable en la pantalla grande.

Al final del día le corresponde a Kevin Feige y Marvel Studios tomar las decisiones importantes de la franquicia, como lo es el elenco de una película tan esperada por los fans. Teniendo como prueba todo lo que el estudio ha logrado durante la década pasada en el sólido MCU, sabemos que Los Cuatro Fantásticos (y eventualmente los X-Men) serán proyectos de alta calidad y contenido.

Mientras recibimos más noticias sobre Los Cuatro Fantásticos, no olvides que la Fase 4 del Universo Cinematográfico de Marvel finalmente dará inicio el próximo año. Prepárate, porque en 2021 tendremos cuatro estrenos en cines que harán vibrar a cualquier fan de la franquicia: Black Widow, Shang-Chi and the Legend of the Ten Rings, Eternals y Spider-Man 3. Eso sin mencionar todos los lanzamientos que llegarán a Disney Plus. ¡Estamos realmente emocionados!

