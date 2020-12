Giancarlo Esposito podría ser Doctor Doom en el reboot de Los Cuatro Fantásticos

Los fanáticos de Marvel Studios sí que se mueren por observar la llegada de los Cuatro Fantásticos al universo de superhéroes. Disney adquirió Fox el año pasado y con ello fue capaz de recuperar los derechos cinematográficos de estos personajes. Ahora que se encuentran a su alcance tan solo es cuestión de tiempo para que los ejecutivos decidan introducirlos en la gran aventura. Muchos rumores han aparecido en línea respecto a los actores que tomarán los papeles de los personajes, y los que involucran a Giancarlo Esposito como el Doctor Doom han adquirido una importancia notable. Sigue leyendo para conocer los recientes detalles.

Durante un largo tiempo, los Cuatro Fantásticos estuvieron licenciados en la pantalla grande por Fox, estudio que logró producir varios éxitos importantes para estos superhéroes. Mientras que Reed Richards y compañía tuvieron algunos intentos de ser una franquicia (sin éxito), no faltaría mucho para que la empresa del ratón posara sus manos sobre ellos, listos para un reboot en el Universo Cinematográfico de Marvel. El sitio USA Online Sportsbooks presenta la posibilidad de que Esposito se convierta en el Doctor Doom del MCU, es un favorito de las redes sociales y los señores de Disney podrían estar considerándolo, los rumores sobre su selección adquieren más fuerza.

El sitio menciona que Giancarlo, famoso por su intervención en producciones como Breaking Bad - 100% o The Boys - 95%, es un actor con grandes probabilidades de interpretar al famoso Doctor Doom, el archienemigo de los Cuatro Fantásticos que ya hemos vistos en los cómics y en adaptaciones cinematográficos; también se han mencionado alternativas como Michael Fassbender y Viggo Mortensen. Otros rumores también han mencionado personajes importantes del mundo Marvel que podrían terminar en manos de Esposito, sin embargo, el estudio no ha revelado detalles sobre las estrellas que pasarán a formar parte del elenco. Aunque el reboot ya está confirmado, los fans tendrán que esperar un poco más hasta tener noticias oficiales.

En 2015 se estreno el intentó más reciente de llevar a Los Cuatro Fantásticos - 29% a la pantalla grande. La película tuvo un presupuesto de US$ 120 millones y en la taquilla global solamente pudo recaudar US$ 167 millones; además, tuvo que soportar los malos comentarios de la crítica y los fans, quienes no se detuvieron al momento de señarla como una gran decepción y un insulto al mítico equipo de superhéroes compuesto por Mr. Fantastic, La Mujer Invisible, La Antorcha Humana y La Mole. No podemos decir que no tienen algo de razón. Al pasar Fox a manos de Disney, ha llegado el momento de nuevas caras.

¿Será posible que Giancarlo Esposito tome el papel del Doctor Doom en el MCU? Recordemos que el actor ya tiene un compromiso importante con Disney y Lucasfilm, pues en The Mandalorian - 91% interpreta a Moff Gideon el villano de la serie que recientemente le ha propinado un golpe bajo a Din Djarin al robar a su ser querido. Está claro que el dirigente del Imperio todavía tendrá un impacto notable en el futuro de la historia... o al menos lo descubriremos en el episodio del viernes que también representa el final de temporada. The Mandalorian todavía tiene muchas temporadas por delante , el material da para varios años.

Giancarlo Esposito lleva décadas en la industria del entretenimiento pero fue en la década de los 2010 que su fama alcanzó nuevos niveles, convirtiéndose en uno de los actores más queridos de Hollywood. Ha logrado encontrar lugar entre los estudios y las producciones más renombrados de la industria, todo gracias a su notable talento frente a la cámara. Definitivamente es alguien que queremos ver en el Universo Cinematográfico de Marvel con algún papel de alto impacto.

