Marvel revela que Star-Lord es bisexual y poliamoroso

Los Guardianes de la Galaxia son un puñado de personajes muy conocidos que nacieron en las páginas de los cómics. Ganaron su popularidad con el estreno de su primera adaptación cinematográfica en 2014, una película divertida que nos llevó a conocer los espacios más allá de la Tierra en el universo de Marvel Studios. Peter Quill, mejor conocido como Star-Lord, se desarrolla como el líder de los Guardianes, un personaje carismático que se ha ganado el corazón de los fans. Ahora, a través de las páginas de una reciente historieta publicada por Marvel, descubrimos que Star-Lord es bisexual y poliamoroso, hecho que le concede una nueva dimensión al superhéroe.

Den of Geek informa sobre el #9 de Guardianes de la Galaxia escrito por Al Ewing, un cómic de nueva publicación que nos confirma la sexualidad del buen Quill. La historieta lleva por título I Shall Make You a Star-Lord y nos revela que el personaje sobrevivió a una explosión presentada en un número anterior, sin embargo, ha sido enviado a una realidad alternativa donde conoce a dos humanoides, uno femenino y otro masculino, y con los que entabla una relación poliamorosa de larga duración. Debido a algunas desventuras, Peter es obligado a regresar al mundo que conoce, dejando

atrás a sus enamorados. Interesante historia.

La confirmación de que Star-Lord es un personaje LGBT ha iniciado una conversación en redes sociales sobre la opinión que podría tener Chris Pratt, actor que en el Universo Cinematográfico de Marvel interpreta a Peter Quill. Recordemos que el año pasado el intérprete se involucró en un escándalo por sus creencias religiosas, el actor Elliot Page lo acuso de homofobia y de asistir a un complejo religioso que no acepta diferentes orientaciones sexuales. Pratt fue condenado severamente en redes sociales pero no pasó mucho para que emitiera un comunicado a través de Instagram: "Recientemente se ha sugerido que pertenezco a una iglesia que 'odia a un determinado grupo de personas' y es 'infamemente anti-LGBTQ.' Nada podría estar más lejos de la verdad. Voy a una iglesia que abre sus puertas a absolutamente todo el mundo."

Solo el futuro nos dirá si Marvel Studios le concede a su versión cinematográfica de Star-Lord la misma orientación sexual observada en el cómic. La empresa está apostando cada vez más por la diversidad y es cuestión de tiempo para que observemos temas LGBT con profundidad. La nueva etapa está por comenzar y se acercan cosas nunca antes vista en esta emocionante aventura de suprhéroes.

Guardianes de la Galaxia Vol. 3 se ha convertido en una de las películas más esperadas del Universo Cinematográfico de Marvel; sin embargo, el proyecto tuvo por delante numerosos altibajos que han impedido el comienzo de su producción. Recordemos que en verano de 2018, James Gunn fue despedido por Disney y contratado por Warner para estar al frente de The Suicide Squad , el ratón volvió arrastrándose por su regreso pero finalmente se retrasó la tercera entrega. Ahora los personajes están a punto de regresar para más aventura, aunque tendremos que esperar un largo tiempo... el estreno de la tercera entrega llegará en algún punto de 2023.

Las nuevas películas y series de Marvel Studios se han sometido a las circunstancias del mundo actual, la pandemia y sus consecuencia, pero no son los únicos. Otros personajes de historietas con adaptaciones en la pantalla grande también se han visto afectados, tal es el caso de Sony y sus productos. Pero sin importar los retrasos, esperamos que las nuevas aventuras de estos héroes, antihéroes o villanos logren sorprender a los fans rompiendo el molde que ya hemos visto una y otra vez. Tarde o temprano la monotonía terminará cayendo y es necesario que los estudios arriesguen mucho más que antes a la hora de contar sus historias.

