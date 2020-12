Fallece Jeremy Bulloch, actor de Boba Fett en la trilogía original de Star Wars

Ahora es uno con la Fuerza. Se ha confirmado la muerte del actor Jeremy Bulloch, quien interpretó al mercenario Boba Fett en la trilogía original de Star Wars. La noticia fue confirmada por sus familiares a los medios. Sus otros créditos incluyen participaciones en también otra muy querida saga de fantasía y ciencia ficción como Doctor Who. Tenía 75 años al fallecer.

El portal TMZ fue el primero en notificar el deceso de Jeremy Bulloch. Minutos más tarde la familia del actor confirmó la pérdida. La causa fue la enfermedad de Parkinson con la que ya llevaba años batallando. Pasó los últimos días de su vida en su hogar y junto a sus dos hijos y esposa. Fue también Daniel Logan, quien dio vida al joven Boba Fett en Star Wars: Episodio II - El ataque de los clones - 66% quien primero reveló al mundo el fallecimiento del británico.

Bulloch fue quien estuvo detrás del icónico traje en Console Wars - 79% y luego en Star Wars: Episodio VI - El Regreso del Jedi - 80% Aunque su aparición en ambos filmes fue de poco tiempo, el diseño del mercenario se quedó en la mente de los fanáticos y más tarde el propio George Lucas le dio al personaje un papel más relevantel y a su padre, Jango Fett, en la trilogía de precuelas, particularmente en el Episodio II. No obstante, en esas películas Bulloch no lo interpretó, aunque apareció en un cameo en Star Wars: Episodio III - La Venganza de los Sith - 79%.

Bullock nació en Inglaterra en 1945 y comenzó su carrera como actor en comerciales de cereales cuando tenía apenas 12 años. Pronto inició a trabajar en teatro y televisión hasta que finalmente en 1960 debutó en el cine. Además de Star Wars, participó en un total de siete episodios de la serie inglesa Doctor Who entre 1965 y 1973. Tiene docenas de créditos en ambos la gran y pequeña pantalla.

Por supuesto, su papel más conocido es el del mercenario Boba Fett, que en la trilogía original es el primero contratado para cazar a Luke, Solo y Leia por órdenes de Darth Vader. Aparece igualmente en la batalla final hacia el desenlace del Episodio VI. Cuando la trilogía de secuelas apenas se anunció, expresó su deseo de regresar como el personaje en los planes que Disney tenía para la franquicia. Esto acabó por no suceder.

No obstante, en algún momento dijo que Fett regresaría para una serie de películas centradas en el mercenario. Si es que dicho proyecto existió, probablemente terminó evolucionando en la serie The Mandalorian - 91%, la primera entrega en live action de la franquicia y serie original de Disney Plus. El show sigue a otro integrante del credo de Mandalore que debe proteger a un niño de las garras del imperio. El show, evidentemente, está completamente inspirado en el personaje al que Bulloch dio vida.

Irónicamente, Boba Fett hizo su regreso triunfal apenas hace unas semanas en ese show, en el que terminó por unir fuerzas con el protagonista y en contra del Imperio. En la serie fue interpretado por Temuera Morrison. Hay todo un episodio dedicado a cómo el mercenario finalmente recupera su clásica armadura y fue un momento glorioso para los seguidores de la trilogía original.

Bulloch vivía en Londres y le sobreviven su esposa Maureen y sus tres hijos. Siguió trabajando en diversos proyectos y apareciendo en eventos con fans hasta 2018 cuando su salud empeoró. Descanse en paz.

