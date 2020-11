Fallece David Prowse, actor de Darth Vader en la trilogía original de Star Wars

Ha fallecido una leyenda de la pantalla grande especialmente fundamental para los seguidores de Star Wars. Se trata de David Prowse, quien interpretó al enmascarado Darth Vader en la trilogía original, convirtiéndose en un icono de la cultura pop. Thomas Bowington, agente del actor, confirmó el deceso para The Hollywood Reporter; Prowse falleció este domingo a los 85 años en Reino Unido a causa de una "enfermedad de corta duración". Una vez más, la galaxia lejana se viste de negro para despedir a una de sus figuras más relevantes.

David Prowse fue mundialmente conocido por encarnar la versión enmascarada de Anakin Skywalker, mejor conocido como Darth Vader. Imponente gracias a sus 1.98 metros de estatura y su incansable trabajo de culturismo, fue elegido por George Lucas para dar vida al antagonista, sin embargo, su voz y acento de Inglaterra no funcionaron y tuvo que ser doblado por James Earl Jones.

La siluteta de Vader, junto con su sable de luz color rojo, pasaron a formar parte de la memoria colectiva de la cultura pop. Star Wars dio sentido para siempre a uno de los villanos más recordados de todos los tiempos: alto y fuerte de convicciones, el señor oscuro se mantuvo en el lado del mal durante muchos años, con David Prowse como encargado para dar forma a ese enemigo mortal.

It's with great regret and heart-wrenching sadness for us and million of fans around the world, to announce that our client DAVE PROWSE M.B.E. has passed away at the age of 85. #DaveProwse @starwars #DarthVader #GreenCrossCodeMan #iconic #actor #bodybuilder #MBE pic.twitter.com/dL2RmdIqg8