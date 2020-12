Barack Obama revela que The Boys es una de sus series favoritas y el elenco reacciona

The Boys es una de las series más populares del momento, de eso no tenemos ninguna duda. La adaptación del cómic escrito por Garth Ennis y dibujado por Darick Robertson se encuentra en el top de la atención mediática gracias al giro que concede a las historias de superhéroes y a un impresionante campaña de marketing. A través de una nueva entrevista con Entertainment Weekly, Barack Obama habla sobre sus series favoritas, y una de ellas es The Boys. Tal parece que el ex mandatario también se ha dejado seducir por el producto de superhéroes desarrollado por Amazon. Algunos miembros del elenco ha reaccionado a las revelaciones de Obama.

No te pierdas: Aprovecha la prueba de suscripción gratis a DISNEY PLUS aquí

El peculiar acercamiento que nos ofrece The Boys a un mundo de superhéroes corrupto, con los salvadores portando máscaras de rectitud pero siendo problemáticos en el fondo, es una interesante manera de conceder un toque fresco al abarrotado género. Millones de personas estuvieron muy al pendiente de los más recientes episodios de la serie estrenados en meses pasado, y parece que Barack Obama no fue indiferente a sus alcance. El ex presidente ha compartido un puñado de sus series preferidas con EW y los superhéroes no son ajenos a su vida. Puedes leer sus declaraciones a continuación:

Better Call Saul, por sus grandes personajes y su examen del lado oscuro del sueño americano. The Good Place es una sabia y dulce combinación de comedia tonta y grandes preguntas filosóficas. Y Watchmen and The Boys, por cómo cambian las convenciones de superhéroes para dejar al descubierto cuestiones de raza, capitalismo y los efectos distorsionadores del poder corporativo y los medios de comunicación. Ah, y los playoffs de la NBA,

Te invitamos a leer: The Boys: Guionista y actor se burlan de seguidor de Trump disfrazado de Homelander

Antes las alentadoras palabras de Barack Obama, varios miembros de The Boys reaccionaron a sus palabras, incluyendo al showrunner Eric Kripke , quien está muy feliz de que el ex presidente haya notado su producto. A través de redes sociales compartió su emoción.

Ummm. ¿Ustedes? SANTA. MIERDA. Gracias por vernos, BarackObama. Si alguna vez quieres pasar el rato, contáctame mis mensajes directos. (Pero en serio, esto es increíble, GRACIAS por la mención.)

Algunos actores compartieron su reacción en cuentas oficiales, entre ellos Jack Quaid, quiene interpreta a Hughie en The Boys.

Hoy descubrí que el presidente Barack Obama mira TheBoysTV. ¿Puedo quedarme con esta edad para siempre?

I was today years old when I found out president ⁦@BarackObama⁩ watches ⁦@TheBoysTV⁩. Can I stay this age forever? https://t.co/pWwunqJYjo — Jack Quaid (@JackQuaid92) December 15, 2020

La segunda temporada de The Boys nos devolvió al intenso y desesperado escenario que dejamos anteriormente. Butcher, Hughie y el equipo se tambalean por sus pérdidas en los capítulos previos, huyendo de la ley como mejor pueden y tratando de luchar contra los Superhéroes. Vought, la compañía que administra a los supes, aprovecha el pánico por la amenaza de los Supervillanos y una nueva heroína, Stormfront, sacude a la compañía y desafía a un Homelander bastante inestable. La siguiente temporada es una gran promesa que promete enfrentar al equipo de verdaderos héroes con una amenaza de poder político mayor.

Los productos basadas en superhéroes siguen teniendo una gran aceptación entre el público, pero mientras que empresas como Marvel Studios o Warner Bros. nos entregan aventuras muy convencionales, Amazon dio en el blanco con una producción más modesta que tiene sometida la atención de todo el mundo. Nada como un superhumanos que resultan ser los malos. ¿Hasta dónde se extenderá el dominio de The Boys en el mundo del streaming? Está claro que la empresa no terminará pronto con esta historia, pretenden sacarle el mejor provecho posible, un movimiento clásico de esta industria, muy al estilo de Vought. Se espera que la tercera temporada de The Boys se estrene a finales de 2021

También puede interesarte: The Boys 2 | Top de críticas, reseñas y calificaciones