Fans de Toy Story están furiosos de que Tim Allen haya sido eliminado de Lightyear, la nueva película de Pixar

Todos amamos las películas de Pixar, nos encanta tirarnos por las tardes en los muebles para disfrutar de ellas como cuando éramos niños. Desde nuestra infancia, el prodigioso estudio de animación nos ha venido bombardeando con inolvidables películas que han quedado para la posteridad del cine y en nuestros corazones. Muy pronto llegará Lightyear, cinta recién anunciada en el Disney Investor Day que narrará la historia del famoso guardián espacial observado en la franquicia de Toy Story. La gran sorpresa es que Tim Allen no participará en el proyecto, hecho que ha logrado enfurecer a los seguidores de la marca. Sigue leyendo para conocer los detalles y reclamos.

Disney anunció (vía Comicbook) que Chris Evans se encargará de interpretar a Buzz Lightyear en el nuevo spin-off del personaje; el propio actor declaró que no se trata de una película sobre el juguete, sino la historia del verdadero guerrero interestelar, un hombre de carne y hueso que lucha por la justicia. Evans declaró su gran entusiasmo por el nuevo proyecto e incontables fans lo recibieron con los brazos abiertos, sin embargo, otro buen grupo declaró su inconformidad ante la exclusión de Tim Allen, quien ha prestado su voz para Buzz en todas las películas de Toy Story. Una vez más, las quejas en redes sociales se han hecho presentes.

Buzz Lightyear es uno de los personajes más queridos de la saga Toy Story. Lo vimos concluir su arco en la cuarta película, cuando apoya a Woody en su decisión de ser un juguete libre y asume el cargo como el nuevo líder del grupo que vive junto a Bunny. Por otro lado, en Toy Story 2 - 100% observamos una probada muy interesante del universo de Buzz en la primera secuencia, cuando Rex está jugando un videojuego en el que debe derrotar al malvado Zurg; podemos tomar aquellos minutos como una breve introducción sobre lo que nos espera para la película en compañía de Chris Evans, actor que ha hecho excelente mancuerna con Disney en los años recientes.

La siguiente película de Pixar es Soul - 92%, la historia se enfoca en un músico que ha perdido su pasión por la música es transportado fuera de su cuerpo y debe encontrar el camino de regreso con la ayuda de un alma infantil que aprende sobre sí misma. Durante varios años Pixar dejó de darle importancia a las historias originales y trabajó en sucuelas, en un afán por explotar la nostalgia de sus viejas glorias por mandato de Disney. Pero hasta los ejecutivos se dieron cuenta de que la realidad del estudio es muy diferente y que necesita de nuevas aventuras para mantenerse viva, y tal parece que con Soul han logrado algo gigantesco una vez más.

Soul tiene como personaje principal a Joe, quien es interpretado por Jamie Foxx, además, cuenta con el talento de Phylicia Rashad como madre del protagonista; también estará presente Questlove como un baterista de jazz llamado Curley, y Tina Fey, quien prestará su voz a un alma recién nacida que lleva por nombre 22. Jon Batiste será el encargado de componer música de jazz original para la película; Batiste ha colaborado con estrellas de la industria como Stevie Wonder, Prince, Willie Nelson, Lenny Kravitz y Ed Sheeran ; por otro lado, Trent Reznor y Atticus Ross darán forma a varias piezas de la banda sonora, ambos son conocidos por haber ganado el Óscar gracias a sus composiciones para Red Social - 96%. Llegará a Disney Plus el 25 de diciembre.

Lightyear con Chris Evans llegará a los cines el 17 de junio de 2022. A continuación te presentamos algunos tuits de usuarios inconformes con la eliminación de Tim Allen.

