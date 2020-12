Acusan a Pixar de arruinar el gusto cinematográfico de los niños

Pixar es uno de los estudios de animación más queridos de Hollywood, todo gracias a sus décadas de trabajo entregando algunas de las cintas más memorables de la industria. Pero aunque la empresa tenga en su bolsillo el corazón y la mente de millones en todo el mundo, hay quienes están de acuerdo en que estas películas han hecho más mal que bien a sus espectadores. Un nuevo artículo de The Guardian escrito por la columnista Zoe Williams arremete contra la filmografía de Pixar por "arruinar" el gusto cinematográfico de los más pequeños. No todos opinan lo mejor sobre los productos ofrecidos por estos animadores.

Películas como Toy Story - 100%, Monsters, Inc. - 96%, Los Increíbles - 97% o Buscando a Dory - 94%, se han quedado en la mente de los espectadores por contar un puñado de aventuras entrañables para toda la familia. Disney se ha esforzado por llevar estos títulos a cada rincón de la Tierra y vaya que se ha ganado la mejor reputación en la industria animada. Pero Williams se arrepiente un poco de haber mostrado a sus hijos las películas de Pixar, pues aparentemente han estropeado su consumo respecto a otro tipo de cine, el de antaño. En su artículo I raised my kids on Pixar – and it has ruined classic cinema for them (Crié a mis hijos en Pixar, y les ha arruinado el cine clásico) deja fluir sus pensamientos.

Los crié mal. Debería haberles mostrado El mago de Oz y La Novicia Rebelde. En cambio, les mostré Toy Story, que tiene más bromas que toda mi infancia, y Up, que se enfrenta a todas las maravillas y minucias de la condición humana en los 40 segundos antes de los créditos iniciales. Pixar ha arruinado a esta generación: no tienen capacidad de atención y tolerancia cero para la diversión moderada.

Zoe Williams argumenta que el entretenimiento debe estar cargado con situaciones llamativas todo el tiempo porque si no el espectador se aburre. Concluye su artículo con las siguientes líneas demoledoras.

Ahora no podemos concentrarnos en nada a menos que haya un dragón en él y la mitad del elenco esté desnudo la mitad del tiempo. Es tarde para hacerlo bien. Pero si tienen hijos en una edad maleable, es decir, que no pueden hablar, no es demasiado tarde para salvarse.

Con el gusto y tendencia por la nostalgia, Pixar comenzó a lanzar una secuela tras otra en años recientes, olvidándose un poco de que vivir en el pasado nunca es bueno; afortunadamente ha logrado despertar del letargo y últimamente hemos podido disfrutar de nuevos relatos como Unidos - 84% o Coco - 97%.

La siguiente película del estudio es Soul, misma que llegará a la plataforma de Disney Plus el 25 de diciembre, como un gran regalo navideño. La historia se enfoca en un músico que ha perdido su pasión por la música es transportado fuera de su cuerpo y debe encontrar el camino de regreso con la ayuda de un alma infantil que aprende sobre sí misma. Soul tiene como personaje principal a Joe, quien es interpretado por Jamie Foxx, además, cuenta con el talento de Phylicia Rashad como madre del protagonista; también estará presente Questlove como un baterista de jazz llamado Curley, y Tina Fey, quien prestará su voz a un alma recién nacida que lleva por nombre 22. Las primera críticas de Soul giran muy a su favor y la consideran un logro importante del estudio animado.

