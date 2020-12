Hayden Christensen dice estar emocionado por volver a Star Wars como Anakin Skywalker

El actor Hayden Christensen saltó a la fama mundial al interpretar a Anakin Skywalker en Star Wars: Episodio II - El ataque de los clones - 66% y Star Wars: Episodio III - La Venganza de los Sith - 79%; su carrera y su vida quedarían marcadas para siempre por ese papel tan importante para la franquicia de Star Wars, y ahora que Lucasfilm prepara 10 series nuevas para Disney Plus, se ha anunciado que regresará al papel de Anakin en la miniserie Obi-Wan Kenobi.

Aprovecha la prueba de suscripción gratis a DISNEY PLUS aquí

El jueves, durante el Día de los Inversionistas de Disney, se dio a conocer la noticia y los fanáticos lo celebraron, pues a pesar de las críticas que recibieron las precuelas de Star Wars en su momento, La Venganza de los Sith es considerada por algunos como la mejor cinta de toda la saga, y Hayden Christensen es canónicamente Anakin Skywalker.

Sin embargo, no sabíamos si el actor se había expresado al respecto, y una nueva publicación de StarWars.com (vía Comic Book) revela lo que piensa de su celebrado regreso a la franquicia que lo convirtió en una estrella:

Fue un viaje increíble interpretar a Anakin Skywalker. Por supuesto, Anakin y Obi-Wan no estaban en los mejores términos cuando los vimos por última vez ... Será interesante ver lo que una directora increíble como Deborah Chow tiene reservado para todos nosotros. Estoy emocionado de volver a trabajar con Ewan. Se siente bien estar de regreso.

También lee: Taika Waititi dice que no puede esperar para arruinar Star Wars con su película



Por mucho tiempo se rumoreó sobre un posible cameo de Christensen en Star Wars: el ascenso de Skywalker - 61%, pero al final solo escuchamos su voz junto a la de otros jedis. En Obi-Wan Kenobi, según un rumor de Bounding Into Comics, Darth Vader aparecerá en algunas escenas sin su casco, para que podamos ver el rostro del actor y no esté todo el tiempo oculto.



La serie de Obi-Wan Kenobi está a cargo de Deborah Chow, quien dirigió uno de los episodios de la primera temporada de The Mandalorian - 91%. Se espera que el show vea la luz en 2022 en Disney Plus. De acuerdo con Comic Book, en la presentación del Día de los Inversionistas, se mostraron concept arts de un Jedi defendiendo un trío de jóvenes cuando Anakin marchaba al Templo Jedi durante los acontecimientos de La Venganza de los Sith; también se mostró un paisaje de Tatooine y a Darth Vader comunicándose con un holograma.

Las precuelas de Star Wars fueron muy controvertidas cuando fueron estrenadas, pero el tiempo ha hecho que sean revalorizadas, sobre todo al compararlas con la trilogía de secuelas producidas por Disney. Star Wars: El Despertar de la Fuerza - 92% fue un éxito enorme, pero Star Wars: Los Últimos Jedi - 91% y Star Wars: El ascenso de Skywalker dividieron a la audiencia de una forma notable.

Ewan McGregor, encargado de interpretar a Obi-Wan Kenobi, dijo en una entrevista con Empire llevada a cabo este año, que algunos fans le han dicho que sus películas favoritas de Star Wars son las precuelas:

Cuando salieron nuestras películas no gustaron mucho a mi generación que amaba las primeras. Creo que la gente de nuestra generación quería sentirse como se sintieron cuando vieron esas tres primeras películas cuando eran niños, y George [Lucas] quería llevar las nuestras en una dirección diferente, tenía una idea diferente. Fue complicado en ese momento, lo recuerdo. Pero ahora, todos estos años después, soy realmente consciente de lo que significaron nuestras películas para la generación para la que fueron hechas, los niños de esa época. Realmente les gustan. He conocido a personas para las que significan mucho esas películas, más que las tres originales.

No te vayas sin leer: Series de Ahsoka Tano y Lando son confirmadas por Disney



Para buena suerte de los fanáticos, The Mandalorian ha logrado reunir a los fans de la trilogía original, de la trilogía de precuelas y de las series animadas Star Wars: The Clone Wars y Star Wars Rebels.