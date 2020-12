Series de Ahsoka Tano y Lando son confirmadas por Disney

Luego de su épica introducción en The Mandalorian - 91%, Rosario Dawson se robó el corazón de los fans con su papel de Ahsoka Tano, y poco después comenzaron a surgir rumores de que tendría un spin-off para ella sola. Hoy, durante la presentación del Disney Investor Day, la compañía ha confirmado 10 series en desarrollo, una de ellas dedicada a la poderosa guerrera interpretada por Dawson.

Otro proyecto que llenará de emoción a los fanáticos es la serie spin-off de Lando Calrissian, el personaje fue interpretado originalmente por Billy Dee Williams y por Donald Glover en Han Solo: Una Historia de Star Wars - 56%. Desde que se estrenó esta última, muchos dijeron que sería genial ver a Glover protagonizando su propia historia, y ahora es un hecho que lo veremos.

Sobre la serie de Ahsoka Tano sabemos que Dawson será la protagonista y que Jon Favreau y Dave Filoni, mentes maestras detrás de The Mandalorian, serán los productores. Sobre la serie de Lando, según The Verge, está en etapas muy tempranas de desarrollo y no se ha confirmado si veremos a Donald Glover y a Billy Dee Williams o solo a uno de ellos.

Star Wars fue creada por George Lucas (THX 1138 - 88%, Locura de Verano - 96%, Star Wars: Episodio IV - Una Nueva Esperanza - 93%) y por casi 40 años él tuvo el control creativo a través de su compañía Lucasfilm, pero en 2012 anunció que la vendería a Disney y que se realizaría una nueva trilogía de secuelas. El director decidió dar un paso atrás cuando le notificaron que no podría interferir en los filmes, quien quedó a cargo de Star Wars fue la presidenta de Lucasfilm, Kathleen Kennedy .

Lo que queda claro es que Disney aprendió la lección, tras el fracaso en taquilla de Han Solo: Una Historia de Star Wars - 56%, decidieron que lo mejor era escuchar lo que los fanáticos querían, y desde hace mucho tiempo han pedido ver más de personajes como Boba Fett y Obi-Wan, pero nadie estaba interesado en ver a un actor que no es Harrison Ford ponerse en la piel de Han Solo. Un caso distinto fue el de Lando y Donald Glover, quien sí fue bien recibido por los fans.



Después del éxito que ha sido The Mandalorian, no podemos más que aplaudir la decisión de Disney, solo esperemos que sigan esforzándose en entregar un producto de calidad y con la suficiente dosis de fanservice, para que no volvamos a tener decepciones como Star Wars: el ascenso de Skywalker - 61%.

