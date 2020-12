Investigación sobre Justice League y Joss Whedon rindió frutos y se castigará a los responsables, asegura Ray Fisher

Excelentes noticias para los fans del DCEU. Después un pleito de meses que reveló que el detrás de escenas de Liga de la Justicia - 41% fue todo menos agradable, Ray Fisher (Batman vs Superman: El Origen de la Justicia - 27%) revela que la investigación en torno a este conflicto ha llegado a su fin. WarnerMedia celebra los esfuerzos del actor por hacer un mejor entorno de trabajo, y todo indica que no veremos al director Joss Whedon (Los Vengadores - 92%, Avengers: Era de Ultrón - 75%, Serenity - 82%) colaborando con la empresa en mucho tiempo. Te contamos más a continuación.

Por si estuviste debajo de una piedra los últimos veces, a principios de julio Ray Fisher reveló que Joss Whedon fue “asqueroso, abusivo, poco profesional y completamente inaceptable” mientras se encontraban realizando Justice League. Las acusaciones del actor también iban contra los productores, Jon Berg y el famoso escritor Geoff Johns , quien de acuerdo con el intérprete permitieron que el director se comportara de esta manera. Desde ese momento el actor no dejó de compartir con sus seguidores información sobre su situación actual con WarnerMedia y DC Films, mientras todos esperábamos ansiosos a que la verdad saliera a la luz.

En un nuevo hilo de Twitter, Ray Fisher compartió con sus fans la excelente noticia de que la investigación en torno a Justice League ha sido completada y los resultados están por verse. El intérprete menciona que ya hemos visto algunas de las “medidas correctivas”, probablemente haciendo alusión al despido de Joss Whedon de su serie de HBO, pero también asegura que nos enteraremos de más resultados muy pronto:

The following was relayed to me on behalf of @WarnerMedia at 5pm EST today: - The investigation of Justice League is now complete. - It has lead to remedial action. (Some we’ve seen, and some that is still to come.) 1/3

El intérprete continúo su hilo de Twitter revelando que WarnerMedia agradece el valor que tuvo de denunciar el comportamiento abusivo del equipo de producción de Justice League, algo que ayuda a la empresa a crear un entorno de trabajo más “inclusivo y equitativo” para todos. Fisher terminó su comunicado asegurando que todavía hay más “conversaciones y resoluciones” por venir, lo que significa que veremos más consecuencias próximamente:

