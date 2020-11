Joss Whedon es despedido de serie de HBO tras investigación por su comportamiento en Justice League, asegura Ray Fisher

Los problemas entre Ray Fisher y Joss Whedon no cesan. Recientemente el director publicó un comunicado en el que expresa su salida de The Nerves, esperada serie de HBO en la que había trabajado dos años y que contará la historia de un grupo de mujeres con poderes; el cineasta asegura que "tomó" la decisión de dejar todo por cuestiones personales, sin embargo, Fisher opina que mucho tuvieron que ver las acusaciones de explotación laboral y la investigación realizada por Warner. No parece que las cosas vayan a terminar pronto para estos dos; mientras que Fisher recibe algo de apoyo, la despedida de Whedon está siendo celebrada en redes.

No te pierdas: Aprovecha la prueba de suscripción gratis a DISNEY PLUS aquí

A principios de julio y a través de redes sociales, Ray Fisher declaró que "el trato de Joss Whedon en el set con el elenco y el equipo de Justice League fue asqueroso, abusivo, poco profesional y completamente inaceptable" y que todo eso lo habían permitido de muchas maneras Geoff Johns y Jon Berg, los productores. Ray apareció por primera vez en el DCEU durante una escena de Batman vs Superman: El Origen de la Justicia - 27%, y poco después lo observamos combatiendo al máximo en Liga de la Justicia - 41%. El personaje fue bien recibido por los fans pero la cinta no tanto. Cuando Zack Snyder se marchó del rodaje de la segunda película por motivos familiares, Whedon tomó el control de la situación y se hizo cargo de innumerables reshoots que para siempre cambiaron el guión anterior.

Mediante un comunicado en Cinemablend, Joss anunció su salida de The Nerves:

Te invitamos a leer: Wonder Woman 1984 confirma su fecha de estreno en México

El director asegura que la preocupación por su salud es uno de los motivos que le ha impulsado a dejar The Nevers:

Pero para Ray Fisher las cosas no fueron tan simples y hay motivos más profundos en la salida de Whedon de la serie en HBO. A través de su perfil en Twitter volvió a publicar otro de su controvertidos mensajes, esta vez declarando que el director en realidad fue despedido.

I have no intention of allowing Joss Whedon to use the old Hollywood tactic of “exiting”, “stepping down”, or “walking away” to cover for his terrible behavior.



WarnerMedia’s JL investigation has been in full swing for over 3 weeks now.



This is undoubtedly a result of it.



A>E https://t.co/DRj0MpDkfm