Wonder Woman 1984 confirma su fecha de estreno en México

Buenas noticias para los fans de Wonder Woman 1984, la siguiente película de Warner Bros. y el DCEU que llegará para dar un impulso al cine de superhéroes en medio de un año tan escaso de ellos. Diana Prince está a punto de regresar con sus belleza e increíbles poderes para colocar en su sitio a quienes causen problemas en el mundo, y en México ya tenemos fecha para su llegada a los cines. Después de un largo tiempo de espero por los problemas del 2020, la poderosa amazona hará su aparición triunfal en cartelera con su esperada aventura secuela. Sigue leyendo para conocer todos los detalles.

Wonder Woman 1984 se anunció para noviembre de 2019, sin embargo, no pasó mucho tiempo para que la empresa anunciara una nueva fecha, 5 de junio de 2020; todos creímos que regresaría a su posición de honor como estreno del verano meses atrás, pero nadie esperaba que una pandemia se instalara en el mundo, cambiando para siempre nuestros planes respecto a los lanzamiento de casi todo el año. Gal Gadot y Patty Jenkins no perdieron la esperanza de llevar su trabajo a todo el mundo y el tiempo por fin se ha cumplido, ahora tenemos la nueva película de Mujer Maravilla más cerca que nunca.

De acuerdo con Warner, Wonder Woman 1984 llegará a los cines mexicanos el próximo 17 de diciembre. Los fans de Diana podrán disfrutar de su nueva película, siguiendo las recomendaciones necesarias para prevenir la enfermedad Covid-19. De nuevo tendremos a la superheroína combatiendo por la justicia, esta vez con un nuevo traje y poderes de mayor fuerza; no olvidemos que la armadura dorada no solo le da un aumento de estilo brutal a la poderosa amazona, también contribuye a mejorar su lista de habilidades divinas. Los avances ya nos han mostrado algunos vistazos a las mejores que observaremos en nuestra protagonista.

Con la nueva visión que Warner Bros. está preparando para el DCEU (lejos de los males causados por otros directores), será interesante observar la forma que utilizarán para manejar la historia de la Mujer Maravilla. La siguiente etapa de este universo cinematográfico incluirá nuevos personaje y nuevos actores, pero Gadot en el papel de Diana Prince ha tenido tanto éxito y es apoyada por tantas personas que por ahora no podemos imaginar un reemplazo o la despedida del personaje. Queda un largo tiempo por delante y eso incluye una tercera parte junto a la superheroína a cargo de Patty Jenkins, ya veremos qué tanto éxito obtiene la película cuando llegue a la cartelera en diciembre.

Otro proyecto importante del DCEU que está muy cerca es Zack Snyder's Justice League. A finales de mayo se confirmó el lanzamiento de esta producción para un grupo de fans selectos conectados a Vero y hacia todo el mundo, generando amplia conversación en redes sociales sobre el tema. Muchos creyeron que el corte especial de Liga de la Justicia - 41% jamás llegaría, que era un mito, algo imposible, pero el director cumplió los sueños más lejanos de los fans tras muchas exigencias y muy pronto seremos testigos de la visión original. Se estrenará a través de la plataforma de HBO Max en otoño de 2021.

El otro título fuerte es el de The Flash, película que estará parcialmente basada en Flashpoint, aclamada serie de cómics publicada en 2011 que tiene como protagonista a Barry Allen, el segundo Flash. De hacerlo bien, esta cinta podría convertirse en la película que arregle todos los fallos del universo cinematográfico, aspirando a la buena estructura y excelencia de la aventura con los personajes de DC Comics. Andy Muschietti, Ezra Miller y todo su equipo tienen un largo camino por delante, un desafío que tal vez ningún otro director y estrella del DCEU han atravesado. La película tiene un estreno programado para el 4 de noviembre de 2022.

