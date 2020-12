Directores de cine critican decisión de Warner al estrenar sus películas en HBO Max

La cosas vaya que se han tornado problemáticas para la industria del cine. Grandes estudios de Hollywood se han visto en la necesidad de tomar algunas decisiones radicales para mantener a flote el negocio, y la más sonada de los últimas días es aquella a revelada por Warner Bros. Sus películas más esperadas de 2021 llegarán a los cines y a la plataforma de HBO Max al mismo tiempo, situación que está provocando pesadillas entre los dueños de cadenas y otros involucrados en el séptimo arte. De acuerdo con nueva información de The Hollywood Reporter, el Gremio de Directores de Estados Unidos ha enviado una carta a Warner para compartir su inconformidad.

El público todavía no siente la confianza de asistir a los cines con total libertad. Desde que la pandemia se instaló en el mundo ha sido necesario cambiar el estilo de vida que conocíamos, muchas personas se vieron en la necesidad de renunciar a cosas importantes por algo de seguridad, incluyendo el gusto de ir al cine para mirar una película. Ahora los títulos más esperados de 2021 serán vistos no solo en la pantalla grandes, también en streaming para la comodidad de quienes prefieren quedarse en casa. La situación se está convirtiendo en algo intolerable para quienes se dedican a exhibir cintas en salas.

The Hollywood Reporter informa sobre una carta enviada por el Gremio de Directores de Estados Unidos a Ann Sarnoff, CEO de Warner. Russell Hollander, director ejecutivo del gremio, exige una reunión con la empresa para discutir los problemas derivados de la decisión de llevar las películas al streaming. Durante muchos años se ha observado al entretenimiento en casa como algo alternativo, una vía externa que jamás podrá quitar el lugar principal de las salas; sin embargo, en meses recientes observamos que las empresas dedicadas a la transmisión de contenido en el hogar son las que mejores ventajas tienen para mantenerse vigentes en estos momentos.

No se ha anunciado la respuesta de Warner Bros. a la carta del medio, pero ambas organizaciones se negaron a emitir comentarios sobre el asunto. Es inevitable que para 2021 tendremos películas como The Suicide Squad , Dune o The Matrix 4 en la plataforma de HBO Max, hecho que continuará provocando controversia durante algún tiempo extra. La pandemia obliga al negocio a adquirir nuevas formas, pero el cambio muchas veces es difícil para los más acostumbrados a circunstancias específicas. Christopher Nolan fue uno de los directores que reaccionó de peor manera al cambio, señalando que "su decisión no tiene sentido económico, e incluso el inversor de Wall Street más casual puede ver la diferencia entre disrupción y disfunción."

La pandemia se ha convertido en un factor muy importante al momento de marcar la dirección de la industria del cine en todo el mundo. Millones de personas se mantuvieron en casa y para muchos su única alternativa fue el entretenimiento vía streaming. La industria cinematográfica se ha visto afectada como nunca en su historia y todos los que disfrutan con el séptimo arte deben lidiar con las consecuencias. En México hemos resultado muy afectados por la crisis de salud, incluyendo a las más grades cadenas de cine, Cinépolis y Cinemex, así como muchas otras de alcance menor. Esperamos que 2021 llegue como una temporada positiva para toda la humanidad, y que la libertad de salir a las calles con la confianza de antes vuelva.

El servicio de HBO Max llegará a Latinoamérica en 2021, por lo que tendremos la oportunidad de disfrutar de los grandes estrenos de Warner tanto en cines como en casa. El año entrante tiene la oportunidad de ser algo mejor para el séptimo arte y la industria de cine.

