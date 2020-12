Joe Manganiello dice que la película de Batman de Ben Affleck era oscura y con influencia de Frank Miller

Después de que se anunciara que el corte de Liga de la Justicia - 41% de Zack Snyder llegará a HBO Max en 2021, los fans han estado esperando que se confirme la película de Batman que Ben Affleck iba a dirigir hace unos años y que fue cancelada para hacer el reboot The Batman . Lamentablemente hasta ahora no hay novedades al respecto y solo nos queda conformarnos con la poca información que sale a la luz, y la más reciente proviene del actor Joe Manganiello, quien interpreta a Deathstroke en Liga de la Justicia.

No te pierdas: Aprovecha la prueba de suscripción gratis a DISNEY PLUS aquí

The Batman originalmente estaba planeada para ser escrita, dirigida y protagonizada por Ben Affleck, y formaría parte del universo cinematográfico de DC, también conocido como Universo Extendido de DC. La presión que significaba dirigir y protagonizar, sumada a los problemas personales del actor, lo llevó a dejar el proyecto en manos de Matt Reeves, quien decidió reiniciar la historia con un nuevo actor.

No obstante, Affleck y Geoff Johns habían terminado un guión que fue desechado por Reeves. Los fans tienen la esperanza de que ese guión vea la luz algún día y sea adaptado en largometraje o en una serie de HBO Max, pues lo poco que se ha revelado sobre éste es muy prometedor.

En el pasado nos hemos enterado a través de diversas fuentes que gran parte de la acción tendría lugar en el asilo de Arkham y que sería similar a The Raid - 85%, Atracción Peligrosa - 94% y Batman vs Superman: El Origen de la Justicia - 27%. Ahora Manganiello añadió algunos detalles sobre el papel de Deathstroke en la trama, y parece que iba a ser una historia muy violenta y oscura, similar a los cómics de Daredevil Born Again, de Frank Miller . Estas fueron las palabras de Manganiello para Yahoo! Entertainment (vía Comic Book):

Fue una historia realmente oscura en la que Deathstroke era como un tiburón o un villano de película de terror que estaba desmantelando la vida de Bruce de adentro hacia afuera. Era una cosa sistémica: mató a todos los cercanos a Bruce y destruyó su vida para intentar hacerle sufrir, porque sintió que Bruce era responsable de algo que le sucedió. Era realmente genial, muy oscura y muy ruda, estaba muy emocionado por ello.

También lee: The Batman: Por qué la versión de Ben Affleck pudo ser la mejor película del superhéroe



Si nunca ve la luz ese guión, al menos podemos imaginar que pudo haber sido todo un deleite para los fanáticos de DC Comics. Mientras tanto, podremos disfrutar un poco más de Affleck y Manganiello como Batman y Deathstroke en Zack Snyder's Justice League, programada para llegar a HBO Max en los primeros meses de 2021.

No te vayas sin leer: Harry Lennix (Martian Manhunter) dice que el Snyder Cut es arte “impresionante” y “atemporal”