Harry Lennix (Martian Manhunter) dice que el Snyder Cut es arte “impresionante” y “atemporal”

Las expectativas por la llegada del corte de Liga de la Justicia - 41% de Zack Snyder están por los cielos, y siguen aumentando con cada nuevo avance o detalle que se da a conocer. Recientemente el actor Harry Lennix expresó lo que piensa sobre Zack Snyder's Justice League y se refirió al proyecto con palabras muy elogiosas.

Lennix hizo su debut en el universo cinematográfico de DC en El Hombre de Acero - 55%, donde interpretó al Teniente General Swanwick; volvería al mismo papel en Batman vs Superman: El Origen de la Justicia - 27%, y ahora lo veremos en Zack Snyder’s Justice League donde Swanwick revelará su verdadera identidad, Martian Manhunter (Detective Marciano).

En una reciente entrevista en el LightCast Podcast, Lennix habló tendidamente sobre su nueva película Troubled Waters y sobre el Snyder Cut. Al comentar el último tráiler, el actor se refirió al estilo del cineasta y a su ambición como una mitología cobrando vida, como una obra de entretenimiento hecha como si fuera arte clásico:

La belleza, la composición, la estética, la producción, el tono, miro eso y pienso que es de Zack Snyder, eso es Frank Miller, la novela gráfica cobrando vida, la mitología cobrando vida; el detalle, es, pienso, impresionante … Tiene escala, tiene importancia… es como cualquier otra pieza de entretenimiento en realidad, pero con el tratamiento del gran arte, que creo que es atemporal, tiene todos los elementos del gran arte clásico.

Las palabras de Lennix las podemos comprobar con varias de las tomas que aparecen en las películas de Snyder, en Batman vs Superman: El Origen de la Justicia pudimos ver varias referencias a los cómics como The Dark Knight Returns, de Frank Miller (una de las principales fuentes de inspiración del director), y en la escena donde muere Superman, con reminiscencias a la batalla final de Excalibur - 82% y a cuadros religiosos.

Nos gusten o no las cintas de Snyder, nadie puede negar que pone el corazón en cada fotograma y que trata de crear secuencias pictóricas, que más que aspirar al realismo buscan llegar al corazón del espectador como una pintura al óleo, o como una viñeta de cómic pintada por un artista romántico.

¿Será Zack Snyder’s Justice League una obra de arte como sugiere Lennix? Los fans esperan que sí lo sea, pero los que no estuvieron muy felices con El Hombre de Acero y Batman vs Superman: El Origen de la Justicia probablemente no encuentren la grandeza de la que habla el actor en el corte de Snyder.