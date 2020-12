Snyder Cut: Mera ocupará el lugar de Aquaman en la escena de la pesadilla

Después de que Johnny Depp perdió el juicio contra The Sun, periódico que lo llamó “golpeador de esposas”, las cosas parecen marchar muy bien para su ex-esposa Amber Heard; algunos rumores apuntan a que su personaje, Mera, tendrá más tiempo en Aquaman 2, y un nuevo reporte dice que en el corte de Zack Snyder de Liga de la Justicia - 41% ocupará el lugar de Aquaman en “la escena de pesadilla”.

La actriz ha estado en el ojo del huracán por la demanda que hizo contra ella Johnny Depp, no obstante todo indica que ella ganará el siguiente juicio también y de esa manera se eliminará toda posibilidad de que la despidan de Aquaman 2 y los proyectos futuros de la franquicia.

Heard tuvo su introducción en el universo cinematográfico de DC en Liga de la Justicia, en una escena donde habla brevemente con Aquaman; después compartió el protagonismo en Aquaman - 73%, cinta donde la vimos en todo su esplendor, y en Zack Snyder's Justice League parece que habrá ocupado el lugar del superhéroe de Atlantis.

De acuerdo con el insider Daniel Richtman, Mera aparecerá en la escena de pesadilla extendida y ella será quien porte el tridente de Aquaman y ocupe su lugar en la Liga de la Justicia. ¿Qué habrá pasado con el legítimo rey de Atlantis? Podría haber muerto por obra de los villanos. Richtman publicó esta imagen que nos deja imaginar cómo se verá Mera:

I'll make it easy for you to figure this one out. Snyder Cut related, new scene. Just look at the picture... what do you see? https://t.co/gcgqKlNoUA