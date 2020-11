Aquaman 2: Petición para sacar a Amber Heard alcanza un millón y medio de firmas

Desde hace un buen tiempo Amber Heard (London Fields - 0%, La Chica Danesa - 69%, Liga de la Justicia - 41%) se ha convertido en el flanco de críticas y rechazo por parte de los fans del Universo Extendido de DC. Actualmente la petición de Change.org para que salga del elenco de Aquaman 2 ha alcanzo 1.5 millones de firmas, y sólo es una muestra de lo enfurecidos que están los seguidores de Johnny Depp (El Joven Manos de Tijera - 91%, Piratas del Caribe: La Maldición del Perla Negra - 79%, Sweeney Todd: El Barbero Demoníaco de la Calle Fleet - 86%). ¿Warner Bros. podría cambiar de parecer y reemplazar a la intérprete de Mera?

A pesar de que a principios de año salieron a la luz una serie de audios donde Amber Heard reconocía que no podía controlarse y recurría a la violencia física en sus constantes altercados con su ex marido, la balanza se inclinó a su favor durante el juicio de Depp contra The Sun. La justicia británica deliberó que 12 de los 14 incidentes de abuso doméstico sí habían sucedido, por lo que “sustancialmente” el famoso actor de Hollywood sí es un “golpeador de esposas”.

Los fans de Depp no podían creerlo y el mayor golpe vino cuando el actor declaró públicamente que Warner Bros. había solicitado su salida de la franquicia de Animales Fantásticos y Dónde Encontrarlos - 73%. Mientras la carrera del intérprete va en picada, Heard se jactó de que la producción de Aquaman 2 comenzará el próximo año. Por supuesto, con ella nuevamente en el papel de Mera, el interés romántico de Arthur (Jason Momoa).

Gran parte de los fans consideran que el estudio actuó de manera injusta, dado que solamente despidió a Depp y no hubo ninguna consecuencia para Heard, incluso luego de que en el último juicio sobraron las pruebas sobre el comportamiento violento de la intérprete. Por esta razón es que la petición de Change.org para que la actriz abandone la producción de Aquaman 2 ha logrado alcanzar un millón y medio de firmas, cantidad bastante considerable y que sin duda es una clara muestra del rechazo del fandom.

La petición de Change.org que solicita la salida de Amber Heard de la secuela de Aquaman - 73% es muy puntual sobre lo poco congruente que es Warner Bros. al permitir que una “abusadora doméstica” participe de un proyecto tan importante. Asimismo, hace hincapié en que los hombres también son “víctimas de abuso doméstico”:

Como Amber Heard es una abusadora doméstica conocida y probada, Warner Brothers y DC Entertainment deberían y deben eliminar a Heard de su proyecto de película Aquaman 2. No deben ignorar el sufrimiento de las víctimas de Heard (…) Los hombres son víctimas de abuso doméstico, al igual que las mujeres. Esto debe reconocerse y deben tomarse medidas para evitar que una abusadora conocida sea celebrada dentro de la industria del entretenimiento.

Actualmente pocas peticiones de Change.org han alcanzado tanto impulso de los fans y el caso de Heard sólo podría ser comparable con la solicitud para rehacer la última temporada de Game of Thrones - 59%. La entrega final no resultó lo que la audiencia que siguió el show durante años esperaba, y esto se refleja en la petición que está a punto de obtener dos millones de firmas.

