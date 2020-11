Netflix estrenará una película en la que seguro no recuerdas que Amber Heard salía

Amber Heard ha estado en boca de todos debido a su conflicto con el multifacético actor Johnny Depp. Entre el divorcio y ahora la contrademanda mucho se ha hablado sobre la carrera de Amber, la cual es indudable que queda mucho más corta que la de su exmarido, por lo que muchos alegan que su papel relevante lo consiguió hasta que fue Mera en Aquaman - 73%. Sin embargo, ha tenido algunas participaciones que con el paso del tiempo han sido puestas de lado como 3 Días Para Matar - 0%, cinta que se ha vuelto relevante debido a que estrenará en Netflix el próximo mes.

La carrera profesional de Amber no es el tema por el cual su nombre está en tendencia. Después de su turbulento divorcio, sus noviazgos e infidelidades, su vida personal ha sido el centro de la controversia; por lo que la larga lista de películas en las que ha participado no resultan tan atrayentes, y menos si sus papeles son mayormente secundarios. A pesar de compartir créditos con grandes personalidades, es hasta ahora que se le empieza a reconocer estas pequeñas apariciones que tuvo antes de que el escandalo la pusiera en el ojo del huracán.

Una de estas cintas es la de 3 días para matar protagonizada por Kevin Costner. La película sigue al agente de élite de la CIA con una enfermedad terminal interpretado por el también actor de El Guardaespaldas - 57%, quien se retira de su profesión para pasar tiempo con su esposa e hija. Sin embargo, asume una misión final para traer a uno de los terroristas más buscados del mundo después de que le ofrecieran una droga que podría salvarle la vida mientras intentaba equilibrar sus deberes como padre. Una premisa bastante familiar para aquellos que gustan de las películas de acción al estilo Liam Neeson, no obstante, lo que quizá no recuerden es la aparición de Heard.

Amber Heard interpreta a la asesina del gobierno que pone en marcha la trama. Como era muy común en 2014 cuando estrenó la película, y actualmente siguen siguiendo la práctica de poner a una actriz despampanante físicamente en este tipo de personajes para vestirlos de cuero entallado y no se requiera tanto de un factor actoral sino visual. Ese fue justo el caso de Heard en la cinta a pesar de ser el parteaguas de la historia.

3 días para matar contó con un presupuesto de 28 millones de dólares y logró recaudar poco más de 50 millones, por lo que en taquilla se podría considerar un rotundo éxito. Sin embargo, como ya se mencionó en líneas anteriores, su premisa es básica en el género, por lo que en la parte de la crítica las opiniones no fueron exactamente favorables para McG quien estuvo a cargo del puesto del director.

Ahora, seis años después de que esta película llegara a pantalla grande hará su aterrizaje en la plataforma de streaming más popular, y aunque no sea exactamente la joya cinematográfica en su género, en medios como We Got This Covered prevén que pronto se colocará entre lo más visto de Netflix, tal como ha ocurrido con películas como Emoji - La Película - 9%, las cuales no son exactamente de lo más alabado, pero al público parece atraerle sobre todo en estos tiempos de pandemia.

Por otra parte, los expertos no saben cómo vayan a reaccionar aquellos detractores de Heard quienes inclusive han firmado una petición para solicitar que no aparezca en Aquaman 2, por lo que quizá a 3 Días Para Matar - 0% comiencen a llegarle muchas calificaciones negativas desde Netflix sólo por contar con la presencia de la actriz.

