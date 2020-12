Star Wars: The Mandalorian sugiere que Baby Yoda podría ser más poderoso que Darth Vader

CUIDADO, SPOILERS A CONTINUACIÓN.

The Mandalorian - 91% es una de esas series que hay que ver no tanto por la aventura, sino por el fenómeno que representa para una marca global como lo es Lucasfilm. Cada semana observamos nuevos debates sobre los temas observados en el capítulo reciente, y gracias al estrenado el último viernes fuimos testigos de algo espectacular: Grogu ahorcó a un par de soldados del Imperio utilizando su poder sobre la fuerza; la serie inspira a pensar que el pequeño personaje se convertirá en alguien de gran poder, sobrepasando incluso a Anakin Skaywalker, uno de los personajes más populares de todo Star Wars.

Ambientada tras la caída del Imperio y antes de la aparición de la Primera Orden, la serie sigue los pasos de un pistolero solitario en las aventuras que protagoniza en los confines de la galaxia, donde no alcanza la autoridad de la Nueva República. The Mandalorian es protagonizada por Pedro Pascal e incluye las participaciones de Gina Carano y Carl Weathers como personajes recurrentes. Pero aunque Disney no lo tenía contemplado en un principio, Grogu, mejor conocido como Bebé Yoda, se convirtió en uno de los favoritos por su ternura y gran poder; ahora Comicbook profetiza su destino como un ser más poderoso que el propio Darth Vader.

En el episodio 14 de The Mandalorian, títulado "La Tragedia", observamos que Moff Gideon termina raptando al pequeño Grogu, encerrándolo en una celda de un crucero estelar con destino a mejorar los experimentos de clonación. En los minutos finales observamos al Niño utilizar sus poderes para someter a un par de soldados que intentan controlarlo. Gideon lo observa maravillado y se siente feliz consigo mismo por los grandiosos planes en su mente. Comicbook sostiene que esta exhibición por parte de Grogu lo pone a la altura de Darth Vader y como una gran promesa para el cierre de temporada. ¿Veremos a Bebé Yoda siendo más fuerte que el propio Lord Sith en el futuro?

El estrangulamiento doble con la Fuerza se siente digno de mención en sí mismo, ya que ningún otro Jedi ha sido visto canónicamente haciendo tanto durante la franquicia de Star Wars. Claro, se ha mostrado a Darth Vader haciendo un estrangulamiento de la Fuerza singular, pero la noción de que un Jedi pueda hacer ambas cosas es definitivamente significativa de alguna manera, y podría decirse que eleva el listón al entrar en los episodios finales de la temporada 2.

The Mandalorian obtuvo cinco Emmys en la más reciente edición del evento, específicamente en las categorías a Mejores Efectos Visuales, Mejor Fotografía, Mejor Diseño de Producción, Mejor Mezcla de Sonido y Mejor Montaje de Sonido. La fascinación que ha generado esta serie es global. El capítulo final de la primera temporada se estrenó tan solo unos días después de Star Wars: el ascenso de Skywalker - 61%, y los fanáticos no tardaron en tomar las redes sociales para defender la supremacía de Din Djarrin y su emocionante y visualmente maravillosa aventura a través de diferentes puntos de la galaxia. La segunda temporada continúa en emisión y sigue provocando reacciones magníficas entre los consumidores más fieles.

Además de The Mandalorian, a la pantalla chica de Star Wars también llegarán las series de Obi-Wan Kenobi y Cassian Andor, por el momento retrasadas debido a la pandemia de coronavirus. La siguiente película de a franquicia llegará en 2022 y contará con un equipo totalmente nuevo para su desarrollo, encabezado por Taika Waititi. La nueva toma nos devolverá a los días de la Alta República; hasta ahora no se han revelado detalles importantes sobre el argumento pero en cualquier momento podrían aparecer. Le esperan días todavía mejores a la historia de la galaxia lejana.

