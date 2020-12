Por esta razón Christopher Nolan está equivocado al criticar estrenos simultáneos en streaming

Lo más probable es que ya hayan escuchado la noticia: Warner Bros. ha decidido estrenar todas las películas que tiene programadas para el 2021 en cines y en su plataforma de streaming HBO Max de manera simultánea. Es decir, sin el periodo ventana de exhibición que tradicionalmente se sigue para dar prioridad a la taquilla. Esto puso de muy mal humor a Christopher Nolan, aclamado realizador que cree que esto es una traición a los cineastas afectados.

En entrevista con Entertainment Weekly, Christopher Nolan mostró su enojo por la forma unilateral en la que el estudio decidió esta estrategia de lanzamiento y por favorecer el “peor” servicio de streaming.¿Por qué HBO Max es el peor? No lo dijo. ¿Cómo no favorecerá a las cadenas de salas tener los estrenos? Esto tampoco lo abordó, pero eso no detuvo su reacción. Acá les recordamos exactamente lo dijo:

Algunos de los cineastas más importantes de nuestra industria y las estrellas de cine más importantes se acostaron la noche anterior (del tres de diciembre) pensando que estaban trabajando para el mejor estudio cinematográfico y se despertaron para descubrir que estaban trabajando para el peor servicio streaming.

No obstante, la postura de Nolan ignora el más evidente de los problemas: la pandemia. Si bien él fue lo suficientemente necio como para presionar el lanzamiento de Tenet - 83% en salas, entre la primera y segunda ola de contagios, especialmente en Europa, el mundo no puede girar, totalmente, de acuerdo a los caprichos del director. Tanto los estudios como los exhibidores necesitan un flujo de dinero para, de menos, continuar con sus operaciones mientras la crisis termina.

Un estreno simultáneo atiende esa razón. Por otro lado, el conglomerado al que pertenece el estudio se beneficia con suscriptores nuevos y duraderos y, por el otro, permite que la gente tome la decisión, en donde sea posible, de apoyar a sus cines locales. Más opciones justamente permiten a los realizadores, que supuestamente Nolan está tratando de defender, llegar a un público mayor. Es decir, en tanto que habrá la posibilidad de verla en cines o en casa, más gente verá el filme.

La propia Patty Jenkins, realizadora de Wonder Woman 1984, película que comenzará con esta estrategia híbrida de lanzamiento, lo dijo cuando se hizo el anuncio sobre su filme. Aseguró que era importante finalmente lanzar la película y no seguir posponiendo su estreno. Invitó a la gente a tomar la decisión que más los hiciera sentir cómodos y pidió apoyar a los exhibidores en donde fuera posible según la situación sanitaria. ¿Por qué no puede Nolan hacer lo mismo?

La postura de Nolan, que busca defender la experiencia en salas, es muy válida. Cualquier persona que guste medianamente del cine siempre preferirá verla en grande. Creer que el streaming amenaza ese formato es ingenuo. Esta preocupación ha existido desde la invención de la televisión y, luego de 70 años, seguimos yendo a complejos para experimentar nuestras historias favoritas. Hay personas que incluso buscan ver originales del streaming, como Roma - 99%, El Irlandés - 100%, el próximo Snyder Cut de Liga de la Justicia - 41%, en el cine. Ya no hablemos de que, en mercados donde todavía no llega HBO Max, como en Latinoamérica, por ejemplo, las películas estarán llegando únicamente en cines. Recordemos que el mundo es más grande que Europa y Estados Unidos, por más importante que sean esos dos mercados.

De la misma forma, la experiencia de ver una película en salas va más allá de simplemente ver una historia. El uso que le damos a salir al cine puede tener diferentes motivos. Hay gente que lo usa como pretexto para salir con la familia o los amigos, con la pareja. Y también tiene como propósito la misma experiencia social, el estar con más personas mientras observamos una narración. Estas prácticas culturales no van a cambiar, quizá pase justo lo contrario una vez que la pandemia termine y el público esté desesperado, no sólo por salir de sus casas, sino por pasar tiempo junto a sus seres queridos.

Antes del estreno de Tenet, se llegó a hablar de que Nolan tenía un interés particular por su estreno en cines porque él negoció una parte de la taquilla. Esto no ha podido ser corroborado, pero lo que sí consta es que se dijo “emocionado” con la recaudación de ese filme, la cual se estima cerca de los US$350 millones a nivel mundial hasta principios de diciembre. Casi el doble de su costoso presupuesto de US$200 millones. Si es así, y este director está contento con tal cantidad, que se cree por debajo de lo esperado a causa de los pocos cines, entonces claramente la gente está dispuesta a ir al cine pese al potencial riesgo, lo que vuelve su temor infundado.

Pero quizá el peor de los puntos que Nolan ignora, es que si los estudios no siguen con ese flujo de ganancias, no serán tan rápidos en aprobar otras costosas cintas que podrían, a su vez y en los siguientes dos años, llevar a más gente a las salas de cine. Después de todo, el estreno simultáneo aplicará únicamente durante 2021. De nuevo, si el estudio saca un porcentaje de la taquilla, a nadie le conviene más que la cartelera tenga exclusiva por tanto tiempo como sea posible.

En corto, si Nolan está tan preocupado por la subsistencia de los complejos de cines, quizá debería darle un buen uso a esos millones que posiblemente haya ganado de Tenet - 83%; la televisión y el streaming no van a hacer desaparecer a los cines y, hay que recordar, que esta medida sí está teniendo en cuenta a los exhibidores, quienes al final del día, tendrán las películas para quienes decidan ir a verlas en la pantalla grande.

