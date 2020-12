Fans de DC furiosos porque la película de Plastic Man será protagonizada por una mujer

¿Tiempo de un cambio? Recientemente The Hollywood Reporter confirmó que la producción de Plastic Man será protagonizada por una mujer. No habíamos recibido muchas noticias del proyecto que dio inicio dos años atrás, por lo que definitivamente resulta reconfortante saber que la película se encuentra nuevamente en desarrollo. Desafortunadamente los fans de DC Comics no están tomando la noticia de la mejor manera, y muchos aprovecharon para compartir sus quejas sobre este inesperado giro que no los tiene para nada convencidos.

Cabe resaltar que originalmente Plastic Man/ Patrick "Eel" O’Brian no era un personaje de DC Comics. Fue creado por Jack Cole para Quality Comics en 1941, sin embargo, cuando la compañía cayó en crisis en 1956, la editorial detrás de The Killing Joke compró muchos de sus héroes, entre ellos el Hombre de Plástico. Su verdadera identidad es la de un delincuente que durante un atraco fallido recibe un disparo y es rociado por una sustancia química misteriosa. Después de ser dado por muerto por su pandilla, despierta y descubre que ahora tiene el poder de cambiar de forma y estirar su cuerpo. Finalmente se reforma y decide convertirse en miembro de la policía.

En un nuevo reporte, THR reveló que la escritora Cat Vasko, quien es conocida por estar detrás de la próxima cinta The Queen of Air, se incorpora al equipo de producción de Plastic Man. La noticia también vino acompañada con el anuncio de que el proyecto cambiará su enfoque a una película protagonizada por mujeres. Sin duda éste será un gran paso para DC Films, compañía que no ha destacado especialmente por tener heroínas femeninas, a excepción de la Mujer Maravilla (Gal Gadot) y Harley Quinn (Margot Robbie).

Precisamente antes de que la pandemia de Covid-19 se expandiera por el mundo, Aves de presa y la fantabulosa emancipación de una Harley Quinn - 75% llegó a cines. La película recibió reseñas mixtas a positivas, pero como es bien sabido, el público siempre tiene la última palabra. Incluso antes de su estreno, muchos de los fans no estaban convencidos de que el DCEU necesitara un filme de Harley Quinn, sobre todo porque el enfoque de empoderamiento femenino continúa provocando quejas en una buena porción del fandom masculino.

Muchos opinan que en realidad fue la clasificación R la que no ayudó mucho a Birds of Prey, cinta que no cumplió las expectativas taquilleras de Warner Bros. En una semana más se estrenará en México Wonder Woman 1984, película que con todo y pandemia se espera que sea un éxito. Mujer Maravilla - 92% dejó fascinados a los fans, y quizás es este tipo de enfoque el que podríamos ver en el filme de Plastic Man protagonizado por una mujer.

Te dejamos algunas de las reacciones de los fans de DC Comics sobre la noticia de la próxima película de Plastic Man:

¿Están bromeando?

Escuché lo que están haciendo con Plastic Man. Estoy un poco decepcionado de lo que están haciendo.

Nuestra primera película live-action de Plastic Man no será Plastic Man. Perfecto.

Alguien dígale a Warner Bros que no superará a Elastigirl.

Osea, van a hacer una película de Plastic Man que ya de por sí es uno de los personajes más lamentables de DC y encima le van a cambiar el sexo.



