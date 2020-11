Patty Jenkins revela cómo se conectará el spin-off de las amazonas con Wonder Woman 3

Ahora que finalmente se ha puesto fecha definitiva a Wonder Woman 1984, es momento de pensar en lo que le depara el futuro a la princesa amazona y a su reino. Eso es exactamente lo que todo el mundo quiere saber y ya hay quien se lo ha preguntado a Patty Jenkins directora de Mujer Maravilla - 92% y su secuela. Afortunadamente, reveló un poquito más sobre lo que podemos esperar del spin off de las guerreras.

En entrevista con Geek Magazine, la directora Patty Jenkins explicó que está muy emocionada por comenzar a trabajar en el spin-off de las amazonas. Aunque no reveló detalles específicos sobre la trama, sí dijo que lo que sucede en ese relato es importante para los acontecimientos que veremos en ambas: Wonder Woman 1984 y Wonder Woman 3. Estas fueron sus exactas palabras sobre el proyecto:

Esta es una historia que Geoff Johns y yo ideamos y luego le presentamos a Warner. Los eventos de esta historia suceden luego de que Diana abandona Themyscira, la isla de las Amazonas, y hay algunos giros y sorpresas vinculados a lo que pasará entre Wonder Woman 1984 y Wonder Woman 3. La producción del proyecto todavía no ha comenzado de forma oficial, pero espero que suceda porque amo esta historia.

Hasta donde sabemos, la película de las Amazonas no tiene todavía un director y, probablemente, no esté a cargo de Jenkins, quien ha en varias ocasiones que ya está trabajando en la historia para Wonder Woman 3. Es interesante que el filme comienza con la partida de Diana (Gal Gadot), de la Isla, pues quizá nos permita conocer más sobre la organización política y sociedad femenina que vimos brevemente en Mujer Maravilla - 92%.

Lo poco que sabemos sobre el futuro de la saga es que la tercera entrega ya tendrá lugar en el presente. Y podría ser la última cinta realizada por Jenkins, quien ha dicho previamente que siempre tuvo en su visión tres películas. Aunque la tercera entrega es casi segura, el spin-off de las amazonas podría estar en peligro dependiendo del éxito de Wonder Woman 1984 y de qué tan mal o bien parado quede el estudio luego de la crisis.

Si bien DC es una franquicia lo suficientemente popular como para vender entradas, cabe recordar que el lanzamiento simultáneo de la cinta podría no dar los resultados que se esperan. Por otro lado, lo costoso de detener y volver a comenzar producciones debido a casos positivos, como ha sucedido con The Batman , por ejemplo, podría significar que el estudio quiera ser más cuidadoso con sus inversiones para lo que estrenará inmediatamente después de que la pandemia termine o mientras salimos de esto.

De cualquier forma, aunque emocionados, deberíamos tomarnos las cosas con más calma y planear una película a la vez y la más próxima es Wonder Woman 1984. La aventura ochentera de la semidiosa llegará en las primeras dos semanas de diciembre, dependiendo el país, a cines y en donde haya HBO Max el 25 de ese mes. Acá en México podemos esperarla el día 17. Recuerden cumplir las normas sanitarias si es que van a una sala a verla.

