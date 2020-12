Gal Gadot será una James Bond femenina en su nueva película

Gal Gadot es una de las caras más populares en la industria del entretenimiento. Su representación como Diana Prince en Mujer Maravilla - 92% y su antigua participación en la saga de Rápidos y Furiosos la ha posicionado como una actriz que puede enfrentarse a todos los retos físicos que se le pongan en frente. Todo lo anterior le permite además cobrar una buena suma de dinero en sus futuros proyectos, de entre estos se confirma que será la protagonista de Heart of Stone, un thriller de espías internacional original creado por Skydance Media cuya misión es mostrar un personaje femenino en el género de la mano del director Tom Harper.

En las películas de acción y espías tenemos muchos referentes masculinos. Tom Cruise pone la vara muy alta cada que saca una nueva película de Misión Imposible, haciendo él mismo sus escenas de acción y llevando su resistencia al límite. En este marco también tenemos todas las películas de James Bond, en las que hasta ahora No Time to Die es la primera que busca una mejor representación para sus personajes femeninos. Conscientes de que en este rubro las protagonistas femeninas se pueden contar con una mano, incluyendo cintas como Atómica - 76% con Charlize Theron, el estudio ha traído a Gal Gadot (Liga de la Justicia - 41%, Espiando a los Vecinos - 19%, Batman vs Superman: El Origen de la Justicia - 27%) para cambiar el paradigma.

Se sabe que además de la inclusión de la protagonista de Wonder Woman 1984, ella también fungirá como productora de la mano de su socio David Ellison. Esta película que llevará por nombre Heart of Stone estará en manos de Greg Ruck y Allison Schroeder, quienes serán los encargados de darle vida con su guion. Cabe resaltar que Allison estuvo nominada al Premio de la Academia por otra película que pone en alto a las mujeres, en especial a las afrodescendientes, con la producción Talentos Ocultos - 92%.

Sumándose a los detalles que reveló Deadline, el medio reporta que el proyecto está casi en pañales, y con la situación del Covid-19 que permea a la industria, Skydance Media mantiene la mente abierta en cuanto a la distribución que le darán a esta cinta, la cual podría llegar a pantalla grande, pero también podrían irse por el camino de las plataformas de streaming. Algo similar ocurrió con Enola Holmes - 95%, Cuties - 90% o Ya no estoy aquí - 100%, las cuales llegaron a un acuerdo con Netflix para su distribución sin que el gigante de streaming tuviera algo que ver con la realización.

Por su parte, Gal Gadot está muy solicitada. En diciembre por fin llegará a las salas de cine mexicanas Wonder Woman 1984, después de que su fecha de estreno estaba programada para principios de año. Tanto ella como la directora Patty Jenkins han estado activas en redes sociales recordándole a los fanáticos lo épica que será esta segunda parte, la cual también está protagonizada por Pedro Pascal, Kristen Wiig y marcando el regreso de Chris Pine.

Gal también protagonizará la próxima película Death on the Nile dirigida por Kenneth Branagh. Recientemente terminó de filmar Red Notice para Netflix, el drama de atracos dirigido por Rawson Thurber Marshall que protagoniza con Dwayne Johnson y Ryan Reynolds. Y, por último, pero no menos importante hay que recordar otro proyecto punta, en el que se destaca que dará vida a Cleopatra en la película de época dirigida por Jenkins y para la cual la guionista Laeta Kalogridis está escribiendo la historia.

Por su parte el director Tom Harper trabaja en la miniserie de la BBC War & Peace, además de Peaky Blinders, Misfits y This Is England '86. También dirigió el piloto de The Son de AMC, La Dama De Negro 2: El Ángel De La Muerte - 21% y The Aeronauts.

