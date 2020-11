Lynda Carter podría repetir su papel como la Mujer Maravilla en la película de The Flash

Algunos esperan las siguientes películas del DCEU con gran emoción y no podemos quitarles razón. Warner Bros. podría estar preparando algo realmente excepcional para el futuro y queremos verlos. Después de que George Clooney negara los comentarios sobre su regreso como Batman, ahora aparece un nuevo rumor que implica a Lynda Carter como la Mujer Maravilla en la película de The Flash, uno de los títulos que mayores expectativas está generando entre los fans de los héroes DC. The Vulcan Reporter se ha encargado de informar sobre este posible cameo y en los siguientes párrafos hablamos sobre todos los detalles.

Lynda Carter se desempeñó como la Mujer Maravilla en la mítica serie homónima de 1975. Durante tres temporadas la actriz nos entregó lo mejor del personaje y pasó a la historia como una de esas producciones de culto que hasta el día de hoy permanece con los fanáticos. Ahora bien, con los detalles del multiverso dando vueltas, así como las amplias posibilidades que puede ofrecer la película de The Flash, Carter podría estar a punto de regresar con su propia versión de Diana Prince observada varias décadas atrás. No podemos negar que tan solo pensarlo es algo que nos llena de profunda emoción.

De acuerdo con The Vulcan Reporter, Lynda estaría en conversación con Warner Bros. para repetir su icónico rol en la cinta de The Flash; cabe mencionar que esto se trata de un rumor, por lo que debemos tomar la información con cierto grado de escepticismo. De igual manera, pensar en tener a dos Mujeres Maravilla en la película del velocista suena a algo genial; en el pasado hemos observado la buena relación que mantienen Carter, Gal Gadot y Patty Jenkins, por lo que el futuro podría ser brillante para estas tres en algún proyecto del futuro... si es que no llega a cumplirse la profecía de The Flash. Crucemos los dedos.

La película de The Flash para el DCEU estará parcialmente basada en Flashpoint, aclamada serie de cómics publicada en 2011 que tiene como protagonista a Barry Allen, el segundo Flash. Andy Muschietti, Ezra Miller y todo su equipo tienen un largo camino por delante, un desafío que tal vez ningún otro director y estrella del DCEU han atravesado. Las promesas y posibilidades viran hacia todos los sentidos; el universo cinematográfico podría estar al borde de un reinicio capaz de ser completamente increíble. De acuerdo con IMDB, esta cinta llegará a los cines el 4 de noviembre de 2022.

La siguiente película del DCEU es Wonder Woman 1984 y llegará a los cines mexicanos este 16 de diciembre. Poco después estará disponible en la plataforma de HBO Max. Gracias a los avances sabemos el tiempo en el que se desarrollará la película, una etapa en Estados Unidos llena de color pero también asediada por la Guerra Fría. En los tráilers observamos a una Diana completamente fabulosa, pero esta vez enfrentando a un par de enemigos, Max Lord y Cheetah, interpretados por Pedro Pascal y Kristen Wiig, respectivamente. La increíble Mujer Maravilla les hará frente bajo un contexto del que todavía no tenemos nociones claras, pero que seguramente llenará de emoción a quienes no pueden esperar más tiempo por ver lo nuevo de la genial Amazona.

También hemos tenido la oportunidad de mirar una nueva armadura para la superheroína, conjunto que en los cómics es conocido como la Golden Eagle Armor, capaz de aumentar al máximo los poderes de la Mujer Maravilla; está claro que seremos testigos de nuevas e imperdibles hazañas por parte del personaje; la pantalla grande le ha sentado muy bien, todo gracias a la brillante intervención de Gal Gadot y al ambicioso manejo de los proyectos a cargo de Patty Jenkins. El cine de superhéroes marcó una gran diferencia con la aparición de Wonder Woman en las salas de cines y sus historia todavía no ha terminado.

