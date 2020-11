The Croods 2 vence a Tenet y se convierte en el estreno más exitoso en medio de la pandemia

La pandemia de coronavirus no cede y una gran parte de los países debe extremar precauciones para evitar contagios. Pero aunque 2020 no sea un buen año para el cine, eso no quiere decir que la gente haya dejado de asistir a la salas. Hace algunos días se estrenó The Croods: A New Age - 80%, secuela de The Croods, y vaya que está sorprendiendo con su recaudación en la taquilla local. Esta cinta dirigida por Joel Crawford ha derrotado a algunos títulos importantes que se han lanzando en medio de la contingencia, incluyendo al más reciente trabajo de Christopher Nolan. Sigue leyendo para conocer todos los detalles.

En esta nueva película, la familia prehistórica de los Croods es desafiada por una familia rival, los Betterman, que dicen ser mejores y más evolucionados. Una vez más nos encontraremos con aventuras para toda la familia en compañía de estos simpáticos personajes que desde 2013 se ganaron el corazón de todo el mundo. Este 25 de noviembre llegó a la cartelera de Estados Unidos para dejar en claro quién lleva la corona en plena pandemia, pues fácilmente venció los números de Tenet - 83% durante sus primeros días en cartelera; la animación para chicos y grandes comprueba su impresionante poder este fin de semana.

De acuerdo con Comicbook Movie, The Croods: A New Age ha logrado US$ 9.7 millones durante su primer fin de semana en la taquilla local; teniendo en cuenta que Tenet - 83% logró US$ 300 millones en sus días iniciales, podemos concluir que la secuela con la familia prehistórica lo ha hecho mucho mejor que la película de Nolan. Cabe mencionar que hasta cierto punto se han relajado las medidas de la pandemia, por lo que mucha siente un poco más de confianza al momento de acudir a los cines... por supuesto que todavía se debe asistir con todas las precauciones necesarias. En el reparto de la película encontramos a Nicolas Cage, Emma Stone y Ryan Reynolds.

Entre otras películas exitosas de la pandemia se encuentran Freaky: Este Cuerpo Está Para Matar - 90% (US$ 770 mil), The War with Grandpa - 47% (US$ 645 mil) y Let Him Go (US$ 453 mil). Por su parte, Tenet tuvo la desventaja de ubicarse en la frontera entre la reapertura de cines y las pocas o nulas ganas de la población de asistir a las salas en vista de la situación; la cinta cuenta como talento principal a John David Washington, quien interpreta a un hombre denominado como Protagonista, un personaje que, tan solo armado con la palabra que da sentido al título, se enfrentará a un largo viaje con implicaciones mucho más difíciles que la mayoría; aborda temas como las aventuras espacio-temporales, guerra, la salvación de la humanidad y mucha ciencia ficción.

Por supuesto que a The Croods: A New Age le falta mucho para alcanzar a Tenet, pues su recaudación total fue de US$ 357 millones; será un largo camino hasta que la familia prehistórica sea capaz de vencer a las películas más taquilleras de este accidentado año. La pandemia se ha convertido en un factor muy importante al momento de marcar la dirección de la industria del cine en todo el mundo, millones de personas se mantuvieron en casa y para muchos su única alternativa fue el entretenimiento vía streaming, cosa que restó ganancias a los estreno en grandes cadenas.



La industria cinematográfica se ha visto afectada como nunca en su historia y todos los que disfrutan con el séptimo arte debemos lidiar con las consecuencias. En México hemos resultado muy afectados por la crisis de salud, incluyendo a las más grades cadenas de cine, Cinépolis y Cinemex, así como muchas otras de alcance menor. Esperamos que 2021 llegue como una temporada positiva para toda la humanidad, y que la libertad de salir a las calles con la confianza de antes vuelva.

La siguiente gran película que llegará a los cines mexicanos es Wonder Woman 1984, estará disponible el próximo 16 de diciembre.

