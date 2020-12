Gambito de Dama y The Mandalorian se posicionan como las series originales más vistas

Con tantas plataformas de streaming en el mercado las producciones originales de cada una de ellas luchan semana a semana por atraer la atención del público y posicionarse como lo más visto en las listas de popularidad y reproducciones. Y en las últimas semanas una de las series de Netflix y Disney Plus son las que han liderado lo más reproducido en las últimas semanas. De acuerdo con el sistema de conteo de visualizaciones Nielsen en Estados Unidos Gambito de Dama - 93% y The Mandalorian - 91% han sido las series que más atención ha traído por parte del público.

La serie protagonizada por Anya Taylor-Joy (La Bruja - 91%, Fragmentado - 75%, Emma. - 90%) se proclamó como la miniserie más exitosa de la plataforma, reportando 62 millones de espectadores globales. La manera en que Netflix mide sus reproducciones es un tanto arcaica ya que cuenta como visualización si el usuario pasa un mínimo de dos minutos reproduciendo un título. Por otra parte, el sistema Nielsen mide los minutos acumulados de visualización, solo en los EE. UU. Y solo a través de un televisor, lo que significa que los dispositivos móviles quedan fuera; por lo que ha reportado que tan sólo en el país norteamericano Gambito de Dama ha acumulado casi 1.9 millones de minutos totales de reproducción; posicionándose así como la serie más vista desde la semana del 26 de octubre.

Disney Plus no se ha quedado atrás, y el estreno de la segunda temporada de The Mandalorian - 91% ha logrado que la plataforma logre figurar en el conteo de este sistema, colándose así en el puesto número tres y por debajo de la serie original de Netflix. Sin embargo, cabe destacar que Disney ha lanzado los capítulos de esta temporada de manera semanal, por lo que el conteo de visualizaciones registradas en la semana de su debut corresponde a las que ha tenido el primer capítulo, no la temporada completa.

En este conteo también se toman en cuenta las demás plataformas, no obstante, con excepción de la serie creada por Jon Favreau, 9 de los 10 títulos de la lista liberada forman parte del catálogo de Netflix en Estados Unidos. Schitt's Creek - 100%, por ejemplo, que fue multipremiada y toda una sorpresa en la ceremonia de los premios Emmy, no se encuentra en Netflix México, mientras que en el país vecino se ha posicionado en el puesto número cuatro representado así también al gigante de streaming.

En el puesto número 2 podemos encontrar a The Office - 100%, esta serie ya tiene varios años, pero sigue apareciendo como lo más reproducido por el público estadounidense. Quizá esta sea la última vez que le otorga un lugar a Netflix en las listas de visualizaciones, ya que cambiará su hogar en transmisión de EE. UU. a la plataforma Peacock a inicios del próximo año. En México hemos podido disfrutar de The Office en Amazon Prime Video donde sigue vigente para su visualización.

No todo fueron series en el conteo de esta compañía y una cinta original de Netflix logró posicionarse en el top 5. Se trata de Amor de Calendario - 20%, protagonizada por la ya famosa Emma Roberts, una cinta de comedia romántica que a los críticos no terminó por convencer, pero que parece que el público en general está amando, ya que no sólo en Estados Unidos causó revuelo, sino que también estuvo entre lo más visto en México en el top que Netflix genera semana a semana.

Otras producciones que se encuentran entre lo más visto y con más reproducciones son Grey's Anatomy - 80%, Mentes criminales, NCIS, La Maldición de Bly Manor - 90% y Great British Baking Show.

