Godzilla vs. Kong podría ser estrenada en streaming

El duelo de titanes más esperado de 2021 podría no llegar a los cines y ser estrenado directamente en streaming, nos referimos a Godzilla vs. Kong, proyecto que forma parte del MonsterVerse de Legendary Pictures y Warner Bros.; este año la pandemia de Covid-19 ha cambiado la industria del cine de forma significativa, y mientras los propietarios de cines de todo el mundo sienten que están al borde del colapso, los servicios de streaming aprovechan la situación para sacar ventaja.

En el caso de Godzilla vs. Kong estamos ante la cuarta entrega de una franquicia que ha ido perdiendo su impulso aparentemente, pero no debemos subestimar el atractivo que tienen los dos monstruos gigantes más conocidos del cine, la cinta tiene potencial de ser un éxito en taquilla, siempre y cuando para el tiempo en que está programado su estreno en cines la vacuna del Covid-19 se haya distribuido ampliamente y las personas tengan la confianza de ir a las proyecciones.

No obstante, mientras la incertidumbre por el futuro continúa, The Hollywood Reporter informa que Netflix hizo una oferta de US$200 millones para adquirir Godzilla vs. Kong. Como muchos recordarán, cintas que podrían haber fracasado estrepitosamente en la taquilla como Aniquilación - 84%, The Cloverfield Paradox - 18% o Mowgli: Relatos del Libro de la Selva - 48%, fueron salvadas por la plataforma de streaming.

Sin embargo, el medio también dice que WarnerMedia bloqueó el trato pues quiere hacer una mejor oferta y llevar la película a HBO Max. Como sabemos, esta última plataforma de streaming está muy rezagada frente a la competencia; otros servicios como Netflix, Disney Plus y Amazon Prime Video le llevan una gran ventaja.

¿Esto significa que la llegada de Godzilla vs. Kong es un hecho? Parece que no, pues The Hollywood Reporter se puso en contacto con un representante de Warner Bros. y éste dijo que todavía se espera que la cinta llegue a los cines en la fecha planeada, en mayo de 2021. Mas no debemos olvidar que en el pasado se dijo lo mismo de Wonder Woman 1984 y ahora se confirmó que llegará al mismo tiempo a cines y a HBO Max en Estados Unidos.

Los fans por su parte están molestos ante la posibilidad de que no vean a los dos icónicos monstruos del cine en una pantalla grande. Estas son algunas de las reacciones que aparecieron en Twitter, recopiladas por Comic Book:

#GodzillavsKong está hecha para IMAX y la pantalla grande. ¡¡¡Llevarlo al streaming es un gran error !!!

Jesús ... la industria del cine está recibiendo un golpe tras otro por estos movimientos hacia el streaming. No veo que esto sea bueno para ninguno de ellos a largo plazo. Esta noticia me entristece.

Por un lado, Godzilla vs Kong debería ir a los cines. Por otro lado, las personas deben mantenerse seguras y estar bien con video on demand. Por otro lado, solo me gustó Skull Island. No tengo idea de cual es mi respuesta.

@Legendary @wbpictures Esperaré con mucho gusto otro año para ver a Godzilla vs. Kong en la pantalla grande, como estaba previsto. ¡Por favor, no se salten el estreno en cines!

Dios mío, este es un momento súper grande, si no puedo ver a Godzilla vs Kong, la revancha climática del siglo en IMAX, voy a llorar. ¡Tenía muchas ganas de volver a ver a Godzilla y Kong en la pantalla de cine!

