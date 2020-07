Toho confirma que hija de Godzilla es trans en conmovedor corto

El mes del Orgullo ha terminado pero eso no es motivo para no seguir esparciendo el apoyo hacia la comunidad LGBT. La cuenta oficial de Godzilla, propiedad de Toho, ha publicado un adorable video que revela la identidad transgénero de la hija del poderoso kaiju. El material funciona como una gran muestra de aliento hacia las comunidad trans, quienes todavía están luchando por un lugar digno en el mundo. Sigue leyendo para saber todos los detalles.

No te pierdas: J.K. Rowling contraataca: asegura que las personas trans son un peligro para las mujeres

Todos conocemos a Godzilla, el fantástico monstruo japonés que dio sentido a una grandiosa franquicia de películas, convirtiéndose en un icono indiscutible de la cultura pop. El kaiju ha estado presente en numerosas películas y otras formas de entretenimiento, y en los últimos años hemos visto una resurrección en su nombre gracias a la nueva franquicia de Legendarium. Su imponente figura sigue causando terror entre el público, sin embargo, en el nuevo video que apoya a la comunidad trans lo observamos como una figura parental ejemplar.

En el corto stop-motion de dos minutos realizado por @Beeragon observamos a Godzilla a punto de iniciar un clásico enfrentamiento con Baragon, otro kaiju de gran fama; sin embargo, detiene la pelea cuando nota cierto malestar en su hijo, un suspiro de tristeza; le pregunta qué le pasa y el niño se va. Después vemos al pequeño viendo Sailor Moon en la televisión y observamos la emoción en su rostro al ver la transformación de Makoto Kino; poco después le confiesa a Godzilla que no se siente como un niño, sino como una niña, y la envuelve en un abrazo. El gran kaiju le teje una bandera del orgullo trans y al finalizar vemos a la pequeña con un moño rosado en su cabeza. Puedes verlo a continuación.

Gracias a @Beeragon por hacer este increíble corto titulado "Coming Out".

Te invitamos a leer: Lilly Wachowski confirma que Matrix habla sobre su transición de género

El video ha logrado más de 14 mil likes en Twitter y está recibiendo excelentes comentarios en la caja correspondiente. Los usuarios no dejan de aplaudir las acciones de Godzilla, quien rápidamente apoyó a su hija en la nueva etapa de su vida. La lucha por la visibilidad trans es algo que se mantiene vigente, el progreso es real pero todavía falta un largo camino para que los derechos de la comunidad sean respetados y valorados. Las niñas y niños transgénero son especialmente vulnerables a ser víctimas de la crueldad fuera de casa, por lo que es indispensable que reciban el amor y la comprensión necesarios por parte de sus familias.

Por fortuna, la industria del entretenimiento se ha encargado de dar el sitio que merecen a las personas transgénero en tiempos recientes. Cada vez es más común observar a estas personas teniendo un espacio digno en películas y televisión, lejos de los crueles estereotipos en los que fueron encasillados en décadas pasadas. Ejemplo famosos y nuevos son Sophia Burset de Orange Is the New Black - 87%, Nomi Marks de [entity_embed style="link-tomatometro" id_entity="108379"][Temporada] Sense8 (1)[/entity_embed], Nia Nal de Supergirl - 100%, Sheldon Beiste de Glee, Theo Putman de El mundo oculto de Sabrina - 83% y muchos más.

Es curioso notar que la representación de las personas trans en la pantalla grande no es tan común si la comparamos con la chica. Grandes franquicias como el Universo Cinematográfico de Marvel, el DCEU o Star Wars son muy cuidadosas con los temas LGBT debido a que todavía tienen una gran cantidad de público conservador. Por ejemplo, el MCU tan solo fue capaz de hacer una breve mención a un hombre homosexual en Avengers: Endgame - 95%; está claro que les falta un muy largo camino para recorrer.

Esperamos que el transcurso del tiempo nos traiga más representación transgénero en el cine y la televisión, reforzada por una realidad más abierta.

También puede interesarte: Documental de Netflix asegura que Bugs Bunny era la única representación positiva de transfeminidad