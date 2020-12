Rosario Dawson cree que obtener el papel de Ahsoka Tano fue obra de la Fuerza

Tras el estreno del episodio “La Jedi” de The Mandalorian - 91%, los fans están muy felices por el hecho de que Rosario Dawson interprete a Ahsoka Tano; la noticia de su casting se dio a conocer en marzo pero nunca fue confirmada oficialmente sino hasta el estreno del mencionado episodio. Sin embargo, ¿la emoción de los fans era compartida por Dawson desde que fue contratada para el papel? En una reciente entrevista con Vanity Fair la actriz dijo que fue obra de la “Fuerza”.

La Fuerza es uno de los conceptos más importantes e interesantes de Star Wars, inspirada en las religiones orientales como el budismo, el hinduismo y el taoísmo (con un ligero toque de cristianismo), la cosmovisión de la saga enseña que hay una energía que envuelve y une a todas las cosas y que es ésta la responsable de equilibrar el universo. En Star Wars muchas coincidencias favorables para la trama se explican por medio de la Fuerza. Ahora la actriz encargada de interpretar a Ahsoka Tano en live-action habló de su casting en esos términos.

Pero antes de que se emocionen los seguidores de la franquicia, deben saber que ella no era fanática de Star Wars antes de unirse a The Mandalorian; no había visto las películas, únicamente algunos episodios de The Clone Wars y solo a partir de que obtuvo el papel de Ahsoka se echó un maratón de la saga completa. La verdadera conexión por la que ella cree que la Fuerza intervino en el casting es que ella conoció a Hayden Christensen cuando era joven.

Christensen fue el encargado de dar vida a Anakin Skywalker en Star Wars: Episodio II - El ataque de los clones - 66%, Star Wars: Episodio III - La Venganza de los Sith - 79% y tuvo un breve cameo de voz en Star Wars: el ascenso de Skywalker - 61%; pero su personaje también fue el maestro de Ahsoka Tano en la serie The Clone Wars, por lo que ahora todo parece conectado por una fuerza invisible. Dawson comenzó a actuar a los 15 años en Kids, Vidas Perdidas - 48% y a los 16 comenzó a estudiar actuación en el Instituto de Teatro y Cine Lee Strasberg, en un verano donde también estaba estudiando Hayden Christensen (vía Movie Web):

Terminamos juntos años más tarde haciendo esta película llamada Shattered Glass, y siempre pensé que era genial conocer a alguien que no solo estaba en Star Wars sino que interpretaba a Anakin Skywalker. Ahsoka era su Padawan, así que cuando salió el casting de fans, pensé que era bastante salvaje que me conectara visualmente con este personaje por ser esta adolescente que conoció a este actor que terminó siendo este gran personaje. No lo sé, simplemente se sentía como si la Fuerza estuviera en juego.

Con ayuda de la Fuerza o no, Dawson ha tenido un buen desempeño en The Mandalorian y existen rumores de que podría protagonizar un spin-off para su personaje. Los fanáticos estarían más que felices si pudieran ver más de Ahsoka Tano en live-action, pues es una de las heroínas favoritas de toda la franquicia.

Star Wars se encuentra en un gran momento y esperemos que la franquicia siga recuperando el amor del fandom, pues la trilogía de secuelas dividió opiniones y el segundo spin-off fue un fracaso en taquilla. El streaming ha sido la salvación de Star Wars en manos de Disney, pero no podemos dejar de dar crédito a Jon Favreau y Dave Filoni.